"Хороший разговор" Трампа и Зеленского может возобновить поставки ракет в Patriot, - СМИ
После телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом появились новые предположения относительно возможности поставки Украине систем Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отметим, что по данным издания, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил вопросы противовоздушной обороны в разговоре с президентом Трампом и согласился работать над повышением способности Киева "защищать небо" в условиях эскалации российских атак.
Издание отметило, что во время разговора Украина попросила Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, которые она считает ключевыми для защиты своих городов от усиления российских авиаударов.
Один источник, знакомый с ходом разговора, сообщил, что США оптимистично настроены относительно возобновления поставок ракет Patriot после того, что они назвали "очень хорошим" разговором между президентами.
Разговор Трампа и Зеленского
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор сегодня, 4 июля.
По словам Зеленского, он договорился с Трампом над усилением защиты украинского неба от российских атак.
Также, по словам главы украинского государства, они с Трампом договорились о соответствующей встрече команд США и Украины.
Стоит заметить, что такой разговор состоялся на фоне приостановления поставок оружия Украине от США. В частности, это решение коснулось ракет для Patriot.
Заметим, что ранее американское издание Axios сообщило, ссылаясь на неназванные источники, что разговор длился около 40 минут, и что Трамп сказал Зеленскому, что он проверит, какое американское оружие, которое должно быть отправлено в Украину, если таковое есть, было отложено.
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