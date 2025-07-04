"Хороший разговор" Трампа и Зеленского может возобновить поставки ракет в Patriot, - СМИ

После телефонного разговора между украинским президентом Владимиром Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом появились новые предположения относительно возможности поставки Украине систем Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, что по данным издания, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил вопросы противовоздушной обороны в разговоре с президентом Трампом и согласился работать над повышением способности Киева "защищать небо" в условиях эскалации российских атак.

Издание отметило, что во время разговора Украина попросила Вашингтон продать ей больше ракет и систем Patriot, которые она считает ключевыми для защиты своих городов от усиления российских авиаударов.

Один источник, знакомый с ходом разговора, сообщил, что США оптимистично настроены относительно возобновления поставок ракет Patriot после того, что они назвали "очень хорошим" разговором между президентами.