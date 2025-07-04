Залпы баллистикой и массированный налет "Шахедов": главное об атаке на Киев

В ночь на 4 июля Киев находится под массированной комбинированной атакой России. В результате обстрелов зафиксированы пожары, а также есть пострадавшие.

Все, что известно на данный момент, - в материале РБК-Украина .

Главное:

россияне запустили баллистику и "Шахеды" на Киев

в результате атаки известно об одном пострадавшем

в результате атаки пострадало несколько районов

Начиная с вечера 3 июля в воздушном пространстве Украины фиксировали большое количество "Шахедов". Однако после 2 часов ночи россияне запустили несколько баллистических ракет на столицу.

В Голосеевском районе в результате российской атаки ранен мужчина.

Кроме того, в четырех локациях в Шевченковском, Соломенском, Голосеевском районах зафиксировано падение частей беспилотников вблизи жилых домов.

Также известно о вызовах медиков в Шевченковский, Соломенский, Дарницкий районы.

К тому же в Киеве есть возгорания на ряде локаций. В КГГА призвали закрыть окна, поскольку в воздухе высокая концентрация продуктов горения.