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Большой пожар и перебои со светом: что известно об атаке на Кривой Рог

Кривой Рог, Пятница 04 июля 2025 13:03
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Большой пожар и перебои со светом: что известно об атаке на Кривой Рог Фото: в Кривом Роге большой пожар после атаки РФ (facebook.com DSNSODE)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в пятницу, 4 июля, нанесла удар по Кривому Рогу. В городе возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.

Все о последствиях атаки на Кривой Рог - в материале РБК-Украина ниже.

Чем атаковала РФ

Первые взрывы в Кривом Роге прозвучали около 10:45. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения ударных дронов по городу.

Позже в Кривом Роге еще несколько раз слышали взрывы, в том числе и в 11:35. Но тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для города.

Мониторинговые группы писали, что якобы Кривой Рог могли атаковать КАБом с самолета, который подлетел близко к линии фронта.

Обновлено в 14:00. Воздушное командование "Восток" уточнило, что около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной территории Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, предположительно Су-34.

Цель пролетела более 100 км и попала в районе города Кривой Рог в 11:38. Тип цели установят после изучения обломков.

Последствия удара

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил беспилотниками по Кривому Рогу. В городе возник пожар.

Начальник Совета обороны города Александр Вилкул в свою очередь уточнил, что было попадание по гражданской инфраструктуре.

"Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар", - сообщил Вилкул.

Кроме того, местные СМИ сообщают о перебоях со светом в Кривом Роге. В городе остановился скоростной трамвай. Власти обещают возобновить работу транспорта через несколько часов.

Обновлено в 13:55. Движение троллейбусов в городе было возобновлено.

Пострадавшие

Сначала глава Днепропетровской ОВА написал в соцсетях, что в результате удара по Кривому Рогу пострадали два человека. Однако позже Вилкул заявил, что по состоянию на 12:00 в городе уже трое раненых, их состояние - не тяжелое.

Обновлено в 13:30. В Кривом Роге уже шесть пострадавших, об этом сообщил глава Совета обороны города.

Обстрел Украины 4 июля

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную атаку на Украину - выпустила 539 дронов и 11 ракет, в том числе 330 дронов-камикадзе типа "Шахед". Это наибольшее количество "Шахедов", которое враг применял за одну атаку.

Основным направлением удара был Киев. В столице зафиксированы попадания в шести районах, пострадали более 20 человек. В Польше сообщили, что в результате обстрела было повреждено консульство в Киеве.

Из-за пожаров в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха.

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Кривой Рог Пожар Война в Украине Атака дронов
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