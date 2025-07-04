Чем РФ могла ударить по Кривому Рогу и почему это вряд ли КАБ: объясняем разницу

Сегодня в Кривом Роге после объявления угрозы авиаудара произошел мощный взрыв. На месте прилета вспыхнул масштабный пожар. В соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.

РБК-Украина в материале рассказывает, какой тип оружия мог использовать враг, мог ли это быть "Гром-1" и в чем разница между управляемыми авиабомбами, ракетами и дронами.

Главное:

Чем именно оккупанты могли ударить по Кривому Рогу - КАБ, "Гром-1" или что-то другое?

Означает ли эта атака то, что авиация РФ может стать ближе подлетать к линии разграничения?

Чем отличаются ракеты, КАБы и дроны и что важно знать?

Об угрозе применения врагом авиационных средств поражения для Кривого Рога в Воздушных силах ВСУ сообщили сегодня в 11:36. После этого в городе прогремел сильный взрыв. На месте "прилета" вспыхнул сильный пожар.

По соцсетям начала распространяться информация о том, что по Кривому Рогу якобы впервые мог прилететь КАБ - управляемая авиационная бомба.

РБК-Украина обратилось за комментарием в Силы обороны, где сообщили, что пока нельзя утверждать, что именно за вооружение применил противник. Там объяснили - нужно время, чтобы разобраться, что это был за тип боеприпаса.

Позже Воздушное командование "Восток" прокомментировало ситуацию на своей странице в Facebook. Они написали, что около 11:25 в воздушном пространстве временно оккупированной части Запорожской области была зафиксирована воздушная цель, выпущенная из самолета тактической авиации противника, вероятно Су-34.

"Цель пролетела более 100 км и и попала в районе г. Кривой Рог в 11:38.

Тип воздушной цели будет установлен, после изучения обломков на месте падения", - заявили в командовании.

Что могло прилететь по Кривому Рогу?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина также отмечает, что пока трудно сказать что именно прилетело сегодня по Кривому Рогу.

"Теоретически, если враг подходит ближе к линии разграничения и с оккупированных территорий запускает, то в принципе до окраин Кривого Рога "Гром-1" может долететь", - предполагает он.

Эксперт объясняет, что чисто КАБ не долетит так далеко. Только если российский самолет не залетит в воздушное пространство, которое контролируется Украиной. Но тогда для вражеской "птички" большие риски. Поскольку при осуществлении пуска КАБа самолет находится на высоте, при которой хорошо заметен на радарах и его можно сбить.

"То есть теоретически можно допустить, что это мог быть "Гром-1", который враг применил по Кривому Рогу. Это предположить можно, потому что это вооружение имеет большую дальность", - говорит Мусиенко.

Важно отметить, что "Гром-1" можно сбивать системами ПВО. Но эффективнее конечно сбивать сам самолет-носитель.

"В случае с Кривым Рогом здесь нет чего-то такого "чрезвычайного". По сути, с точки зрения поражения - это равно плюс-минус "прилету" крылатой ракеты, которую запускают со стратегических бомбардировщиков Ту-95 или Ту-160. Поскольку такая ракета имеет тоже от 350 до 450 кг взрывчатки", - пояснил Мусиенко.

Что такое "Гром-1"?

Российский "Гром-1" - это ракетно-бомбовый комплекс. По словам эксперта, это смесь ракеты, которая летит на определенное расстояние, но дальше чем КАБ. Таким образом, "Гром-1" может пролетать плюс-минус до 70-80 километров.

Это вооружение запускается с бомбардировщиков Су-34, Су-35 и Су-57. Последний - Россия редко использует в войне против Украины.

"Гром-1" представляет собой бомбу-ракету с лазерным датчиком высоты. У нее довольно мощная, большая взрывная часть - 370 килограммов.

У комплекса есть различные модификации. В частности на дальность полета и до 120 километров. Враг заявляет, что может быть и до 130 км.

Фото: теоретически можно предполагать, что по Кривому Рогу враг применил "Гром-1" (mil.in.ua)

"То есть "Гром-1" - это такое сочетание ракетного двигателя, корпуса и взрывной части бомбы. По большому счету можно сказать, что это ракета, которая используется со взрывчатым веществом с дальностью до 120 км", - заключает Мусиенко.

Почему вдруг это происходит? Самолеты РФ стали ближе подлетать?

По словам эксперта, может быть такое, что сейчас российская авиация проверяет где и как работает украинская ПВО. Плюс враг пытается запугать украинцев, показывая, что они будут применять какие-то другие средства поражения.

"Но по большому счету это не что-то там "экстраординарное" или такое, чему нельзя противодействовать. Хочу напомнить, что когда в прошлый раз под Днепром "Гром-1" был сбит, то он же был сбит системой ПВО так же, как может сбиваться ракета. Поэтому здесь чего-то "уникального" или "чрезвычайного" нет", - напомнил Мусиенко.

Главное, чтобы у Украины были в наличии силы и средства для сбития вражеских целей. А для такого вида вооружения как "Гром-1" не нужны Patriot, практически любой зенитно-ракетный комплекс в поле зрения которого попала эта ракета, может ее сбивать, отметил эксперт.

Разница между КАБами, ракетами и дронами и куда относить "Гром-1"?

КАБы

Что касается КАБов, их особенность в том, что на них устанавливаются соответствующие модули, которые фактически этой авиабомбе помогают планировать. То есть на КАБ ставятся соответствующие рули и крылья, которые помогают авиабомбе планировать и лететь к цели.

К тому же КАБ имеет большое количество взрывчатого вещества. 400, 500, 700 до 1000 кг и более. То есть это очень мощная взрывчатка. Она может многое уничтожать, говорит эксперт.

По его словам, особенность КАБа еще в том, что его дальность зависит от модификации. И враг, как правило, применяет это вооружение вдоль линии боевого соприкосновения, пытаясь обнаружить позиции украинских войск. И плюс как террор против гражданских, поражая населенные пункты неподалеку от фронта.

"То есть КАБ используется больше не для точечных ударов, а просто как оружие террористов для ударов по площади", - акцентирует собеседник.

Фото: КАБы имеют очень большую разрушительную силу и не высокую точность удара (росСМИ)



Ракеты

Что касается ракет, то они есть разных типов. В том числе и ближнего поражения.

"Я бы "Гром-1" относил к ракетам больше. Это мое такое субъективное видение. Потому что это, скажем, ракеты ближней дальности. Потому что она класса "воздух-земля" и летит до 120 км, а это не очень дальнее расстояние", - объясняет Мусиенко.

Также вражеская армия имеет дальнобойные ракеты, которые часто применяет. Речь идет о крылатых ракетах, которые запускаются:

с подводных лодок ("Калибры");

со стратегической авиации. Например, Ту-95, Ту-160 (Х-101 и Х-555).

Дальность у этих ракет довольно таки значительная. Так, Х-101 и Х-555 россияне запускают из района Каспийского моря, как правило. Эти ракеты могут лететь 3000 км и более. Соответственно они могут достать любой регион Украины.

Есть ракеты баллистические, их максимальная дальность 500 км. В частности, это "Искандер-М". Также у врага есть баллистические северокорейские KN-23. Дальность их до 500 км.

"Соответственно запад нашей страны они не достают. Ну доставали, если бы войска РФ их запускали из Беларуси", - отметил Мусиенко.

Также агрессор имеет ракеты, которые применяются с бомбардировщиков Ту-22М3. В частности, это ракеты Х-22.

Ну и есть в арсенале противника ракеты Х-47М2 "Кинжал". Они запускаются исключительно с исключительно с самолетов МиГ-31К.

"Это аэробаллистическая ракета. Ее особенность в том, что она при заходе на цель делает "звезду" и заходит на удар по баллистической траектории, что усложняет ее сбитие", - объясняет Мусиенко.

Он напомнил о случаях, когда Кремль применял по территории Украины гиперзвуковую ракету "Циркон". А именно по Киеву, тогда эта ракета была сбита.

"Впрочем, это довольно быстрая ракета. Она подлетала к столице за 3 минуты. Эти случаи были нечастыми и Patriot ее сбивали", - говорит Мусиенко.

Среди прочего время от времени российские захватчики применяли по Одессе ракеты "Бастион", запуская их из оккупированного Крыма.

Эксперт акцентирует, что из всех ракет наиболее опасными являются баллистические, они летят по баллистической траектории. Особенность этой траектории в том, что такая ракета под углом или просто пикирует с неба по цели на большой скорости. Поэтому она не только силой взрывчатки осуществляет большое разрушение, а еще и силой веса.

"Да и крылатые они совершенствуют. Например, на Х-101 россияне устанавливают тепловые ловушки, так называемые "обманки", когда ракеты ПВО срабатывают, то могут идти на эту "приманку" и соответственно не всегда сбивать саму ракету", - добавляет Мусиенко.

Дроны

РФ в войне против Украины использует много различных дронов. И если говорить об ударных, то речь идет в частности о "Шахеде", "Гербере" и "Гарпии".

"Последние я думаю не очень будут задействовать, потому что по производству "Гарпии" в Ижевске на этой неделе как раз отработала СБУ, по заводу "Купол". Там как раз их собирали", - напоминает Мусиенко.

Что касается "Герберы", то это несколько уменьшенная копия "Шахеда", которая может быть как оснащена взрывчатым веществом, так и "приманкой" для того, чтобы просто отвлекать на себя внимание и истощать ПВО.

"Шахеды" тоже враг пытается модернизировать. Глава ГУР МО Кирилл Буданов говорил о новой СRPA-антенне. Но идет сейчас поиск противодействия", - отмечает Мусиенко.

Эксперт добавляет, особенностью усовершенствования "Шахедов" еще и то, что они постоянно пытаются сделать их менее уязвимыми к нашим РЭБ. И плюс часть "Шахедов" заходит на удар с высоты 4-5 км, что делает их более сложными к сбитию.