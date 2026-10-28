Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским

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Россия не способна быстро превратить реактивные шахеды в преимущество: "Герань-4" и "Герань-5" стоят от 200 тысяч долларов, а операторов для них не хватает. Так что инициатива в войне дронов пока что за Украиной.

Про саму инициативу, реактивные шахеды, российскую ракетную промышленность и набор в Силы беспилотных систем в подкасте РБК-Украина "ЭТО БАЗА" рассказал Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express.

Главное:

Инициатива в войне дронов. По оценке Киричевского, инициатива по-прежнему принадлежит Украине, поскольку россияне не могут ни мобильными огневыми группами, ни собственными дронами-перехватчиками купировать угрозу от украинских мидлстрайков.

По оценке Киричевского, инициатива по-прежнему принадлежит Украине, поскольку россияне не могут ни мобильными огневыми группами, ни собственными дронами-перехватчиками купировать угрозу от украинских мидлстрайков. Реактивные шахеды. Военный говорит, что Украина первой применила реактивные БпЛА-"камикадзе" ещё зимой 2022 года, а Россия повторила этот путь.

Военный говорит, что Украина первой применила реактивные БпЛА-"камикадзе" ещё зимой 2022 года, а Россия повторила этот путь. Ограничения масштабирования. По мнению Киричевского, России мешают нехватка подготовленных операторов, необходимость во времени и высокая стоимость: сами россияне признают, что "Герань-4" и "Герань-5" стоят от 200 тысяч долларов.

По мнению Киричевского, России мешают нехватка подготовленных операторов, необходимость во времени и высокая стоимость: сами россияне признают, что "Герань-4" и "Герань-5" стоят от 200 тысяч долларов. Удары по Москве. Киричевский считает, что ответ на удары по Киеву не должен быть зеркальным, ведь каждый удар должен нести конкретную военную цель, а дефицитные средства лучше сосредоточить на российских военных возможностях.

Инициатива в войне дронов

– Несколько месяцев назад вы говорили, что летом Украина перехватила инициативу в войне дронов, массово запуская мидлстрайки по оккупированным территориям и по России. Продолжается ли она, или ее перебили реактивные шахеды?

– Даже эту историю с реактивными шахедами Россия была вынуждена повторить за нами. В конце декабря 2023 года стало известно, что у россиян может появиться реактивный шахед, который впоследствии будут масштабировать. Но если брать зиму 2022 года, первой реактивные БпЛА-"камикадзе" в этой войне применила Украина.

Речь идет о переделке Ту-141 "Стриж", это что-то вроде крупногабаритной крылатой ракеты. Взлетная масса "Стрижа" – несколько тонн, длина фюзеляжа – 11 метров. По открытым данным, он мог нести 150-килограммовую бомбу. Несмотря на это, эта вещь оказалась достаточно эффективной, чтобы начать поражать стратегическую авиацию РФ.

Мы часто упускаем из виду и другие изделия, названия которых уже стали привычными. Например, "Паляница" – судя по изображениям в открытом доступе, это что-то вроде упрощенного "Нептуна", уменьшенного до 300 килограммов взлетной массы. Есть хронология: когда это средство появилось в 2024 году, с российскими снарядными арсеналами начало что-то происходить. Они начали взлетать на воздух от средств с реактивными двигателями, которые прилетали с нашей стороны.

Так что и в истории с масштабированием реактивных дронов-камикадзе россияне переняли это у нас. Можно дискутировать, насколько это было масштабировано у нас и у них, но они шли за нами, даже если мы лидерства не признаем.

Так же с дронами-ждунами. Мы почему-то думаем, что россияне первыми это придумали, а они заявляют, что подсмотрели это у нас. Просто мы эту практику не обнародовали вовремя.

Есть целый веер типов мидлстрайков для разных целей. Например, FP-2 – то, что нужно для ударов по расположению войск в прифронтовой зоне. Типа "Булавы" или B2 – для уничтожения ценных подвижных целей.

Мы также скопировали российскую "Молнию" и превратили ее в дрон "Блискавка". Это новый виток нашей войны мидлстрайков: вместо более дорогих изделий – более дешевые самолеты, которые можно использовать против малоценных целей, как-то УАЗов, "буханок" с личным составом или просто автотранспорта.

Иван Киричевский об украинском превосходстве в дронах (фото РБК-Украина)

Если бы, не дай Бог, под давлением российских реактивных дронов мы начали отказываться от дальнобойных операций, можно было бы говорить, что россияне перехватили инициативу. Но инициатива – такая вещь, которая принадлежит только одному, и сейчас она принадлежит нам в войне дронов.

Несмотря на то, что зима ожидается непростой, нет тех заявлений, которые звучали в начале 2026 года: что над городами будут нависать тысячи дронов с искусственным интеллектом и будет апокалипсис в стиле "Терминатора-2". Россияне сами понимают, что купировать угрозу от наших мидлстрайков ни мобильными огневыми группами, ни собственными дронами-перехватчиками не получается на нужном им уровне. Здесь вопрос в гонке количеств, и мы их количественно превосходим. Еще год назад трудно было представить, что мы об этом будем говорить.

Как Украина адаптируется к реактивным шахедам

– В последние недели налетов реактивных шахедов на Киев и соседние области меньше, чем в начале сезона. Что изменилось?

– Именно это я и имел в виду, когда говорил, что нам, как воюющему обществу, но прежде всего силам обороны, нужно время, чтобы наработать решения и адаптироваться.

Среди добрых дел нашего полка – регулярные удары. Только в сентябре было несколько результативных ударов по точкам пуска реактивных шахедов в районе Донецка. Силы беспилотных систем – это такой коллективный Святой Николай: добрые дела происходят, но не всегда о них можно сразу сказать публично.

Многое сделано, чтобы уменьшить интенсивность российских запусков. Были масштабированы сегменты с дронами-перехватчиками, в том числе и в нашем полку. Такой путь адаптации, я думаю, мы прошли.

Почему не бьют по Москве так, как по Киеву

– Москва до сих пор не страдает от украинских дронов так, как Киев. Это нецелесообразно или еще нет средств?

– А действительно ли это целесообразно? Мы записываем этот подкаст в день, когда снова ударили по Южному мосту. На эмоциях хочется, чтобы и у россиян было что-то подобное. Но, как бы пафосно это ни звучало, нам надо чем-то от них отличаться. Степень цивилизованности применения военной силы заключается в том, что она должна нести конкретную военную цель.

Если несколько "Нептунов" тратятся на уничтожение стратегически важного военного завода или Су-34 на земле, это оправданно. Есть и примеры дальнобойных ударов вроде дипстрайков: были поражены два российских дата-центра. Наш полк совместно с другими полками СБС поразил дата-центр "ВКонтакте" под прикрытием интенсивного огня по Санкт-Петербургу.

Россияне даже сформировали категорию: если повреждение дата-центра парализует работу государства более чем на час, это критично. Кто бы мог подумать, что у российского государства есть такое уязвимое место. Они, конечно, пытаются защищать критическую инфраструктуру, но на любое действие есть противодействие.

Одно дело – поражать такие объекты, другое – гнаться за тем, чтобы сделать больно простым россиянам. Их не интересует политика, они свой выбор сделали, и кинетическими ударами его не исправить. Это также контраргумент к предложению не бить по дата-центрам, потому что вдруг простые россияне не узнают правды о войне. Они выбрали не узнавать правду. Тратить дефицитные средства на тех, кто решил ничего не менять, нецелесообразно.

Даже у россиян есть лимиты. Нам может казаться, что три тысячи реактивных шахедов, "Герберей" и "Дань-Т" в месяц – это много. Но массово на одну атаку они запускают около 200 поршневых и реактивных БпЛА. Прошлой осенью обсуждалась перспектива тысячи дронов за одну атаку или сутки. Антирекордом стал налет на Киев с 800 БпЛА, несколькими крылатыми ракетами и "Искандерами", один из которых попал в Кабмин.

Парадокс в том, что даже враг, который приоритизирует террор гражданских, имеет дефицит ресурсов и не может эффективно их использовать. Нам, имея еще больший дефицит, стоит учиться на его ошибках и сосредоточивать средства на поражении российских военных возможностей.

Для Киева, возможно, неочевидно, что уничтожены шесть носителей КАБов, то есть российских Су-34. Но это означает, что, например, в Сумах станет легче. Именно такого результата надо добиваться: чтобы в масштабах всей России становилось хуже, а в масштабах Украины – легче. А не так, что если в Киеве что-то разбили, то на следующий день обязательно надо разбить что-то в Москве. Но это мое субъективное мнение, оно может не отражать коллективного.

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Почему России сложно масштабировать реактивные шахеды

– Несколько лет назад по Москве били – и выбивали стекла, сейчас бьют по нефтеперерабатывающему заводу. Разница ощутима. А если бы в России не было ограничений, мы бы видели не два-четыре реактивных шахеда за группу, а десятки. Возможно ли это?

– Оценивая потенциал врага, мы упускаем из виду способность к запуску. Мало наклепать фюзеляжей, их нужно снаряжать на точках пуска. Чтобы вести дрон к цели, нужны подготовленные операторы.

Формально россияне в своем аналоге Сил беспилотных систем переходят на количественное преимущество, потому что централизуют в рамках одного рода войск все подразделения беспилотных систем. У нас до сих пор есть разделение: отдельная группировка Сил беспилотных систем, в которую входит и полк "Рейд", и батальоны беспилотных систем в общевойсковых соединениях – бригадах Сухопутных войск, Нацгвардии, морской пехоты.

Мало сделать реактивный шахед, нужны под него подготовленные операторы. С ними у россиян могут быть нюансы. Иначе во время недавних ударов дронами по мостам не подчеркивали бы, что привлечена их элитная 50-я бригада "Варяг", которая теперь вроде как альтернатива "Рубикону". Не каждый российский Ванька, которому дали должность оператора, может запустить реактивный дрон и ударить по мосту. С масштабированием элитных подразделений у них проблемы.

Одно дело – сделать дроны и доставить их на точку пуска, совсем другое – довести до цели. Это узкое место. Во-вторых, даже если россияне постепенно заменяют китайские двигатели в реактивных шахедах на свои, это не работает так, что по мановению руки вместо трех тысяч производят тридцать тысяч. На масштабирование нужно время, и оно недешево. Сами россияне признают, что "Герань-4" и "Герань-5" стоят от 200 тысяч долларов.

У нас тоже есть запас времени, чтобы что-то придумать и внедрить. Даже если в следующем году и мы, и россияне выйдем на десятки тысяч пусков реактивных БпЛА ежемесячно, это не будет означать, что у них преимущество.

Двигатели, Китай и российская промышленность

– Россия после распада СССР сталкивалась с проблемами промышленности. Может ли она возродить производство двигателей, или упрется в барьер поставок из Китая?

– У них многое поставляется из Китая напрямую: оборудование, двигатели, даже углеродное волокно для корпусов. Возможно, российская стратегия масштабирования войны дальнобойными дронами именно на этом и строится: Китай как старший брат, готовый по мере возможностей давать промышленное оборудование. Возможно, эта ставка работает.

С другой стороны, россияне наращивали производство даже дозвуковых крылатых ракет во время войны, и нельзя сказать, что у них были большие проблемы с промышленностью. По состоянию на 2021 год лимиты российской промышленности – до 120 ракет "Калибр" в год и ориентировочно столько же Х-101. Теперь Х-101 производят, по-моему, около 60 в месяц, "Калибров" примерно столько же.

За пять лет полномасштабной войны они увеличили производство обычных дозвуковых крылатых ракет в 5–6 раз. Как бы нам ни хотелось считать, что они что-то не умеют производить из-за потери возможностей после распада СССР, пока что это не подтверждается, скорее наоборот.

Парадокс в том, что с 1991 года быстрее всего терялись возможности войны на земле. Россияне часто скрежещут зубами, что на утилизацию из хранилищ первыми шли более новые Т-80, потому что к ним было проще добраться. Поэтому к полномасштабной войне наиболее массовыми оказались более старые Т-62 и Т-55.

Другое дело – ракетное оружие. "Искандер" начали делать в 80-х и довели до вооружения в 2000-х. Х-101 стартовала в конце 80-х, а на вооружение ее приняли в 2013 году. Су-34 впервые показали в 1992 году, когда государствам тогдашнего СНГ нужно было показать мощь, а на серийное производство его довели через двадцать лет.

О "Калибрах" есть полуконспирологическая теория. В рамках договоренностей о разрядке между СССР и США Советский Союз снял с вооружения морские крылатые ракеты С-10 "Гранат" и поставил на хранение, а параллельно на их основе сделал "Калибр".

Корпус "Граната" имел диаметр 510 мм, а "Калибры" расширили до 533 мм – стандарта торпедного аппарата, чтобы запускать их с подводной лодки без вертикальной пусковой установки. С формальной точки зрения, Россия работы над ракетами средней дальности не прекращала, даже подписав соглашение.

Мы думали, что Россия сильна в войне на земле, и они о себе так думали, когда готовились к нападению, но оказалось, что их сильная сторона – война в воздухе, в частности ракетно-авиационные средства нападения.

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Почему количество ракет не растет

– Если экстраполировать первые массированные удары и осень-зиму 2022-2023 годов, сегодня мы имели бы тысячные объемы ракет. Но они остановились на плато – Х-101, "Калибры". Это благодаря ударам по кораблям и стратегической авиации, или есть другие причины?

– Причин много. Если считать ракеты, которые Россия применила, то 12 тысяч суммарно всех типов давно пройдено. Эти рубежи прошли незаметно.

Первая причина – успехи ПВО, которая базировалась на старых добрых С-300. Украина стала первой страной, которая смогла в больших количествах сбивать воздушные цели с советских ЗРК. С-125 научили сбивать крылатые ракеты. С-300 до февраля 2022 года применяли в немногих конфликтах, и нигде они не показали себя способными что-то сбивать.

Налет на объекты режима Башара в Сирии в 2017 году – ничего не сбили. Армения в войне за Карабах в 2020-м – тоже ничего. А наши зенитчики смогли преодолеть законы физики и научить С-300 сбивать дозвуковые крылатые ракеты.

Вторая причина – выводы россиян из своих неудач еще в 2023 году. По их планам все должно было попадать на 100%, и по отчетам Минобороны РФ так и выходило: все цели поражены. Но не так случилось.

Поэтому они стали больше делать ставку на психологический эффект от удара. Это их хитрый подлый расчет, который имеет определенные основания. Мы же не замечаем, когда из десяти ракет девять сбито. Мы говорим об одном попадании и разбираем убытки бизнеса и пострадавших гражданских. Нельзя сказать, что они с этим не достигли успеха.

По поводу флота: благодаря морским дронам и разным крылатым ракетам, в частности ракетам-дронам, удалось парализовать свободу действий Черноморского флота. Им пришлось уйти на Каспийское море. Это, по сути, локальная военно-морская катастрофа: есть максима, что флот, сосредоточенный на Каспии, имеет нулевую мощность. Даже до 2022 года походы корветов-"калибров" практиковали именно потому, что Каспий – это Волго-Донской канал, Черное море и дальше Средиземное.

Иван Киричевский о стратегической авиации РФ (фото РБК-Украина)

Стратегическая авиация – примерно та же история. На начало полномасштабного вторжения считали, что у россиян 60 бомбардировщиков Ту-95МС. Сейчас на бумаге осталось 46, из них способных летать – 38. Это не означает, что все 38 могут подняться в воздух, и они точно не прибавили себе здоровья.

Не стоит упускать из виду и то, что 2026 год для Украины – год активных и массовых ударов по российской ракетной промышленности. Был российский проект массовой крылатой ракеты под стратегическую авиацию, "изделие 30". Даже была идея локального апгрейда Су-34: прикрутить пилон для подвески Х-101, как на Ту-95МС. Россияне могли бы компенсировать потери после "Паутины" за счет Су-34.

Первый удар по заводу "Кремний Эл" был в марте этого года, когда его корректировали брянские операторы нашего полка, и никакого "изделия 30" не получилось. Осенью Силы обороны нанесли повторный удар, очевидно, чтобы сохранить завод в состоянии руин. Есть и другие ранее пораженные объекты ракетной промышленности.

Поэтому россиянам пришлось масштабировать реактивные дроны. Одна Х-101, независимо от стоимости, может нанести больше ущерба, чем одно попадание реактивного дрона. У "Герани-5" боевая часть 90 кг, у стандартной Х-101 – 500 кг, а они использовали даже ракету со сдвоенной боевой частью на 800 кг. Модернизированная Х-101 наносила бы ущерб, как десять "Гераней-5". Но ресурс бомбардировщиков небезграничен, и им пришлось ставить на десять "Гераней-5" вместо одной Х-101.

Есть и негативный момент для наших западных партнеров. Россияне, очевидно, рассчитывают, что при соответствующем политическом решении смогут воевать с НАТО по-старому: с танковыми колоннами, массовым использованием тактической и стратегической авиации и быстрым захватом господства в воздухе. Мы сами себе помогли дальнобойным оружием и уменьшили их ракетные возможности. Но на фоне падения ресурса россияне, возможно, берегут его для войны против НАТО.

Подчеркну: я исхожу из того, что россияне действительно готовятся в военном плане. Поэтому и говорю "если будет принято решение". Возможно, остается лишь политическое решение Кремля: напасть на Балтию или Польшу в таком-то году, такого-то числа. И тогда уже начнутся конкретные мобилизационные приготовления.

"Бандероль" и "Дань-Т"

– О ракетах "Бандероль" и "Дань-Т" больше слышно деталей. Какова их роль?

– Мне не до конца понятно, зачем разводить разницу между двумя, по сути, идентичными изделиями. То, что для российского ВПК два разных изделия – "Герань-2" и "Гарпия-1А", для нас тот же бензиновый шахед. Российский ВПК то, что сделано в зоне "Алабуга", маркирует как "Герань-2", а что на ИЭМЗ "Купол" – как "Гарпия-1А". Интересно, что "Гарпия-1А" идет и на экспорт в Африку, и для подразделений "Африканского корпуса".

"Бандероль" и "Дань-Т" следует рассматривать как малогабаритные крылатые ракеты. Взлетная масса – 260 килограммов, из которых 130 – боевая часть. У них нет проблем с аэродинамикой полета, и используется высокоэнергетическое топливо, что позволяет лететь на 500 километров.

Я исхожу из того, что россияне, возможно, у кого-то украли или купили технологии под это средство, и это не обязательно Китай. У россиян много сильных сторон в ВПК, но умение делать компактное вооружение туда не входит.

Были утечки о так называемых "изделие 715" и "изделие 720", которые демонстрировали на заводе МКБ "Радуга" во время визитов российского военно-политического руководства ориентировочно в 2023–2024 годах. "Бандероль" может даже подвешиваться на Ми-28. До этого под Ми-28 россияне делали ракету "ЛМУР" со взлетной массой около 105 килограммов, из которых 15 – боевая часть. А тут малогабаритная крылатая ракета, у которой половина взлетной массы – боевая часть, и она стабильно летает.

Чудес в мире мало. Возможно, они просто купили у кого-то эти технологии, не буду предполагать, у кого, и запустили в производство. Возможно, подсмотрели что-то на наших образцах и попытались сделать аналогичное. История с появлением "Бандероли" и "Дань-Т" интереснее, чем кажется.

– Как все это сбивать?

– Вывод простой: когда есть чем сбивать, характеристики средств отходят на второй план. Сбить все на сто процентов в этом мире, к сожалению, невозможно. И вопрос не в деньгах: как показывает практика наших партнеров, эффективность достигается одинаковая, только с затратами на порядки более высокими.

Так что вопрос надо ставить не только о том, что сбить, но и об ответе: "Мы вас продали, мы вас и забомбим". Министр обороны Евгений Хмара публично заявлял, что на следующий год нужно 10 тысяч двигателей только одного типа в месяц. Это очень хороший челлендж, который должен был бы подхватить наш сектор, называющий себя Military Technology.

Американцы еще с 2023 года демонстрировали такой перспективный сегмент, как печать ракетных двигателей на 3D-принтерах. Уже тогда было понятно, что HIMARS – вещь хорошая, но столько, сколько надо, не навоюешь при низких темпах производства GMLRS. Американский ВПК мог и может производить максимум 9 тысяч ракет в год, а нам, по расчетам еще 2023 года, нужно 11 тысяч для оборонных нужд и 24 тысячи для наступательных. И это при том, что мы воюем скромно.

По заявлениям высшего военно-политического руководства, в следующем году нам надо сосредоточить на войне ресурс в 170 миллиардов долларов. Оборонный бюджет США уже составил почти триллион, там могут воевать на более широкую ногу, и потребности американской армии могут быть в разы больше наших.

Видя это, американцы еще в 2023 году начали заниматься малогабаритными реактивными двигателями. Сейчас есть как минимум два американских аналога "Бандероли": Rusty Dagger, который нам должны были поставлять, и семейство ракет Barracuda от Anduril.

Стоит ли экспортировать реактивные дроны

– Когда у нас начнется экспорт реактивных дронов, кто-то спросит: зачем продавать, если не хватает своих? Беларусь может продавать без всеобщего осуждения, потому что у нее нет войны.

– Нам надо подхватить этот тренд и самим предлагать реактивные средства на экспорт, тем более что свои предлагает даже Беларусь. У нее есть наработки на основе реактивных дронов-мишеней, созданных еще в 2021 году. Сейчас они сделали из них дроны-камикадзе и продают в Африку. Чем мы хуже? Мы лучше Беларуси и должны делать в разы больше.

Вдруг появилось очень много экспертов по дронам и ракетным технологиям. Только они не приносят реального ресурса: ни людей, способных применять оружие, ни материального ресурса для масштабирования. Это парадокс, в котором нам приходится двигаться. С одной стороны, лишнего оружия у нас нет: все, что может быть произведено и поставлено, нам нужно. С другой – никто не отменял естественного правила: оборонная промышленность во время конфликтов в первую очередь питается экспортными заказами.

Россияне на этом держатся на плаву. Они продают авиатехнику, в частности Алжиру, имеют твердую валюту и за нее производят, например, Су-34, чтобы бомбить нас. Нам была бы нужна такая история: делать дроны, продавать их в зоны возможного влияния и получать твердую валюту.

Мы почему-то думаем, что технологии никуда не стареют и их попросят и через пять лет. Между тем другие страны выстраивают свои контуры влияния в пакете с производством дронов, предлагают другие сегменты сотрудничества и закрепляют за собой роль влиятельных игроков. Беларусь вписалась в сегмент влияния Кремля и продает сателлитам Кремля. Белорусские дроны покупают, а российские никто не спешит.

Турция нам во многом партнер, но имеет, по сути, бесплатный полигон для обкатки решений: Судан, где есть конфликт с использованием разных БпЛА, в частности тяжелых двухмоторных "Акинджи", которые уже устраивают воздушные бои между собой. Она и европейцам это продает. США тоже закрепляют за собой сегмент влияния: "У нас есть, мы готовы продать".

Поэтому не стоит обращать внимание на экспертов в кавычках, которые считают, что шахед стоит 30 тысяч долларов. Если мы не будем смотреть на карту мира, где много стран готовы продавать дроны вместо нас, то ничего не выиграем.

Кто идет в Силы беспилотных систем

– Силы беспилотных систем – одно из самых привлекательных мест для мобилизации. Как к вам сейчас идут люди?

– Как парадоксально это ни прозвучит, в нашем полку "Рейд" есть стабильный приток именно добровольцев. Это люди, которые говорят: "Я больше не могу жить этой жизнью во время войны", хотят присоединиться к армии, успокоить совесть или, еще лучше, быть причастными к тому, чтобы россиянам было жарко на разных тактических уровнях: в килзоне или ударами по их территории. Они приходят к нам и находят себе применение.

Почему так? В Силах беспилотных систем интеллектуальные навыки из гражданской жизни могут быть даже более востребованными, чем на гражданском рынке. К тому же есть базовое денежное обеспечение, дополнительное вознаграждение за пребывание в зоне выполнения задач и за выполнение боевых задач, вещевое и продовольственное обеспечение.

Мы, наверное, еще не до конца четко говорим на уровне страны, что появились первые в своем роде профильные войска, и что умение писать софт, что-то паять или даже работать с документами здесь нужнее и приносят большую ценность, даже если она не измеряется деньгами. Она измеряется сохранением жизней и снижением вражеского потенциала, в частности по живой силе.