СБУ показала эксклюзивные фото и видео с сегодняшнего обмена пленными
Появились эксклюзивные фото и видео с масштабного обмена пленными, который провели Украина и Россия сегодня, 4 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского", - отметили в службе.
По их данным, после встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с "Укрзализныцей" впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта.
В СБУ также рассказали, что как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.
"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подытожили в СБУ.
Обмен пленными
Напомним, что сегодня, 4 июля, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.
Стоит добавить, что во время сегодняшнего большого обмена, кроме военных, Украине удалось вернуть и особую категорию гражданских.
Заметим, что предыдущий этап состоялся в четверг, 26 июня. В его рамках из плена вернули военнослужащих ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Количество освобожденных, как и на этапах до этого, до сих пор не разглашается.
Подробнее о прошлом обмене можно узнать в материале "Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена".
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