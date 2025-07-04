СБУ показала эксклюзивные фото и видео с сегодняшнего обмена пленными

Появились эксклюзивные фото и видео с масштабного обмена пленными, который провели Украина и Россия сегодня, 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

"Сегодняшний обмен - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных при СБУ, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и других уполномоченных структур, которые выполнили поручение президента Украины Владимира Зеленского", - отметили в службе.

По их данным, после встречи украинских защитников на границе Объединенный центр при СБУ совместно с "Укрзализныцей" впервые обеспечили переезд освобожденных защитников к местам реабилитации с помощью железнодорожного транспорта.

В СБУ также рассказали, что как отметил Зеленский, Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Жизнь каждого украинца - высшая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена всех граждан нашего государства!", - подытожили в СБУ.