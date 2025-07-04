Неожиданная причина ночного удара по Киеву: эксперт объяснил, при чем здесь США
Массированный удар по Киеву мог быть не только военной операцией, но и политическим сигналом для американского президента Дональда Трампа. Данная атака могла быть приурочена ко Дню независимости США.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военный эксперт Михаил Самусь.
"Очевидно, что подготовить масштабный удар такого уровня - это не один день. Не может быть такого, что сегодня (российский диктатор Владимир, ред.) Путин звонит начальнику Генштаба и говорит, что сегодня надо ударить по Киеву", - отметил эксперт.
Он отметил, что, в общем, возможно такое, что соответствующие подразделения имеют план в котором указан набор целей в Киеве и подумано, какое количество "Шахедов" и ракет должно быть использовано.
"Возможно, и так, но в любом случае, конечно, этот удар готовился больше чем несколько часов. И здесь мне кажется, что Путин и его команда готовились именно под 4 июля, это День независимости Соединенных Штатов", - подчеркнул Самусь.
По его мнению, это ситуация, когда Путину нравится демонстрировать свою силу и превосходство.
"Здесь мне интересно, кто инициировал разговор между Путиным и Трампом, я подозреваю, что Путин под предлогом поздравить Трампа с Днем независимости, потому что Трамп выглядел неподготовленным к разговору. Абсолютно. Он начал говорить о каком-то мире. Путин сказал, у нас есть "первопричины", поэтому, извините, я буду достигать своих целей", - добавил он.
Связан ли удар с прекращением помощи от США
По словам Самуся, вопрос о том, кто был инициатором прекращения помощи еще остается.
"Все оно как-то совпало в один момент, и нанесение удара массированного по Киеву, конечно, это сигнал Трампу. Это демонстрация неуважения. Демонстрация того, что я с тобой поговорил и сейчас тебе показал, как я к тебе отношусь. Вот так. Ты прекращаешь какую-то помощь? Это супер, ты молодец", - отметил эксперт
Он также упомянул, что существует конспирология, что Трамп специально под этот разговор прекратил помощь или запустил такую информацию в СМИ о команде прекратить поставки из Жешува в Украину.
"На этом фоне пошла волна информационная. И Трамп говорит Путину, видишь, я прекратил помощь Украине, давай прекращать огонь. А Путин говорит, мне это не интересно. То, что ты прекратил помощь, молодец, ты подчиняешься, ты слабый. А дальше посмотрим, я буду делать, как мне надо. Это выглядело именно так. И сегодняшняя ночь показала именно это", - подытожил Самусь.
США прекратили поставки оружия Украине
Напомним, что вечером 1 июля ряд западных медиа сообщили о частичном приостановлении поставок оружия США в Украину.
Эту информацию впоследствии подтвердили в Белом доме, отметив, что на данном этапе приоритетом остаются национальные интересы Соединенных Штатов.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на уровне рабочих групп продолжаются переговоры с американской стороной для выяснения всех обстоятельств. Тем временем в России новости о возможном прекращении поставок вооружений вызвали активную радость.
Однако сегодня ночью американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять оружие Украине, но в то же время должны учитывать собственные запасы.
Заметим, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов.
Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.
Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.
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