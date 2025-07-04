Неожиданная причина ночного удара по Киеву: эксперт объяснил, при чем здесь США

Массированный удар по Киеву мог быть не только военной операцией, но и политическим сигналом для американского президента Дональда Трампа. Данная атака могла быть приурочена ко Дню независимости США.

"Очевидно, что подготовить масштабный удар такого уровня - это не один день. Не может быть такого, что сегодня (российский диктатор Владимир, ред.) Путин звонит начальнику Генштаба и говорит, что сегодня надо ударить по Киеву", - отметил эксперт.

Он отметил, что, в общем, возможно такое, что соответствующие подразделения имеют план в котором указан набор целей в Киеве и подумано, какое количество "Шахедов" и ракет должно быть использовано.

"Возможно, и так, но в любом случае, конечно, этот удар готовился больше чем несколько часов. И здесь мне кажется, что Путин и его команда готовились именно под 4 июля, это День независимости Соединенных Штатов", - подчеркнул Самусь.

По его мнению, это ситуация, когда Путину нравится демонстрировать свою силу и превосходство.

"Здесь мне интересно, кто инициировал разговор между Путиным и Трампом, я подозреваю, что Путин под предлогом поздравить Трампа с Днем независимости, потому что Трамп выглядел неподготовленным к разговору. Абсолютно. Он начал говорить о каком-то мире. Путин сказал, у нас есть "первопричины", поэтому, извините, я буду достигать своих целей", - добавил он.

Связан ли удар с прекращением помощи от США

По словам Самуся, вопрос о том, кто был инициатором прекращения помощи еще остается.

"Все оно как-то совпало в один момент, и нанесение удара массированного по Киеву, конечно, это сигнал Трампу. Это демонстрация неуважения. Демонстрация того, что я с тобой поговорил и сейчас тебе показал, как я к тебе отношусь. Вот так. Ты прекращаешь какую-то помощь? Это супер, ты молодец", - отметил эксперт

Он также упомянул, что существует конспирология, что Трамп специально под этот разговор прекратил помощь или запустил такую информацию в СМИ о команде прекратить поставки из Жешува в Украину.

"На этом фоне пошла волна информационная. И Трамп говорит Путину, видишь, я прекратил помощь Украине, давай прекращать огонь. А Путин говорит, мне это не интересно. То, что ты прекратил помощь, молодец, ты подчиняешься, ты слабый. А дальше посмотрим, я буду делать, как мне надо. Это выглядело именно так. И сегодняшняя ночь показала именно это", - подытожил Самусь.