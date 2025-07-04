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В Германии перевернулся автобус: среди 54 пассажиров были украинцы

Пятница 04 июля 2025 18:09
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В Германии перевернулся автобус: среди 54 пассажиров были украинцы Иллюстративное фото: в Германии произошла серьезная авария (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Германии возле города Ребель перевернулся автобус, который вез 54 человека. Среди пассажиров были украинцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDR.

Автобус компании FlixBus, в котором находились 54 пассажира и двое водителей, следовал из Копенгагена в Вену. Около 02:30 ночи он перевернулся и съехал в кювет.

По данным полиции, 31 человек получил ранения, 25 из них легкие, а шесть - серьезные. Один человек оказался в ловушке и был освобожден через два часа. Мужчина получил опасные для жизни травмы и был доставлен в берлинскую больницу на спасательном вертолете.

По данным полиции, тех, кто получил легкие травмы, доставили в восемь близлежащих больниц. Остальных доставили в Ребель.

В компании Flixbus уже подтвердили серьезную аварию и выразили соболезнования пострадавшим и их семьям.

По данным полиции и Flixbus, среди путешественников были граждане 23 стран, включая Германию, Швецию, Данию, Польшу, Украину, Францию, Сирию, Китай, Австралию, Болгарию, Чехию, Румынию, Турцию, Индию, Грузию, Бангладеш, Италию, Мексику, Канаду и Японию.

Авария в Румынии

Напомним, 30 июня в Румынии автобус с 60 гражданами Украины столкнулся микроавтобусом.

В результате аварии пятеро человек пострадали. Еще одна женщина погибла.

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