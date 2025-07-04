ГУР раскрыло детали по освобожденным из плена гражданским: их роль была критически важной
Во время сегодняшнего большого обмена, кроме военных, Украине удалось вернуть и особую категорию гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова.
"Восьмой этап большого обмена по договоренностям в Стамбуле. Сегодня хорошие новости. Вернулись тяжелобольные, раненые и молодые защитники", - отметил он.
Представитель ГУР отметил, что есть защитники с разных направлений, есть защитники Мариуполя, рядовой, сержантский, а также офицерский состав удалось вернуть.
"Кроме военных есть группа гражданских, в частности речь идет о медиках, кто оказывал медицинскую помощь", - сообщил Юсов.
Отдельно он отметил, что удалось вернуть часть незаконно осужденных в России.
Обмен пленными
Напомним, что сегодня, 4 июля, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.
Заметим, что предыдущий этап состоялся в четверг, 26 июня. В его рамках из плена вернули военнослужащих ВМС, Сухопутных и Десантно-штурмовых войск, Сил территориальной обороны, а также Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Количество освобожденных, как и на этапах до этого, до сих пор не разглашается.
Подробнее о прошлом обмене можно узнать в материале "Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена".
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