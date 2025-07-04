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Повторная атака на Кривой Рог: появились фото последствий

Кривой Рог, Пятница 04 июля 2025 20:21
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Повторная атака на Кривой Рог: появились фото последствий Фото: россияне атаковали Кривой Рог (ГСЧС Украины)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня вечером российские оккупанты повторно ударили по Кривому Рогу. В городе зафиксированы новые разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Украине.

"Вечером российские войска снова атаковали Кривой Рог. Предварительно, ранены 3 человека", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что в результате удара повреждена гражданская инфраструктура, а также возник пожар в здании.

"Спасатели потушили огонь и продолжают ликвидацию последствий обстрела", - пояснили в службе.

Атаки на Кривой Рог

Напомним, что сегодня, 4 июля, российские военные также нанесли удар по Кривому Рогу. В городе в результате обстрела возник большой пожар и проблемы со светом, есть пострадавшие.

Все, что сейчас известно о последствиях атаки на Кривой Рог, можно узнать в материале РБК-Украина.

К вечеру оккупанты снова нанесли удар по городу, как следствие в Кривом Роге начался пожар.

Заметим, что авиаудар в Кривом Роге сегодня состоялся сразу после объявления угрозы. Раздался мощный взрыв.

На месте прилета вспыхнул масштабный пожар, а в соцсетях сразу появилась версия, что КАБ мог впервые прилететь по городу.

РБК-Украина писало, чем РФ могла ударить по Кривому Рогу и почему это вряд ли КАБ.

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Кривой Рог Война России против Украины
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