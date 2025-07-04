ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинский аналог? Завод в России атаковали дроны, похожие на иранский "Шахед"

Украина, Пятница 04 июля 2025 17:41
UA EN RU
Украинский аналог? Завод в России атаковали дроны, похожие на иранский "Шахед" Фото: ударный беспилотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина в ночь на 4 июля нанесла удар по "Азовскому оптико-механическому заводу" в Ростовской области. При этом атаковали предприятие новым типом ударного беспилотника, визуально похожим на ирано-российский "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Defence Blog и сообщение Polymarket Intel.

Издание проанализировало фото и видео, которые утром 4 июля распространялись в российских социальных сетях. На одном из видео зафиксирован момент попадания дрона по заводу, при этом внешний от беспилотника очень похож именно на "Шахед".

"Местные жители засняли момент столкновения, зафиксировав силуэт нового типа украинского беспилотника дальнего радиуса действия. Дистанционно управляемый летательный аппарат имеет смешанную конструкцию дельтаобразного крыла, подобную иранской серии Shahed", - сказано в материале.

Украинский аналог? Завод в России атаковали дроны, похожие на иранский &quot;Шахед&quot;Фото: беспилотник, очень похожий на "Шахед" (скриншот из видео)

При этом хвостовой стабилизатор больше похож на израильский барражирующий боеприпас IAI Harop ("Гарпия"). Это дало аналитикам повод предположить, что Украина взяла "Шахед" за основу, разработав гибридную конструкцию.

Еще один возможный вариант - на видео попал момент использования "трофейного" дрона "Шахед"/"Герань-2". Много таких беспилотников подавляется воздействием радиоэлектронной борьбы во время российских ночных атак на Украину. Некоторые из них остаются почти целыми, ремонтируются, перепрограммируются и "меняют сторону", затем атакуя Россию.

Удары по России 4 июля

Российские власти в пятницу, 4 июля, заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и Сергиево-Посадский округ под Москвой. В обеих областях были поражены важные оборонные объекты, в том числе цеха "Азовского оптико-механического завода", который находится под санкциями.

Позже Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил атаку, указав, что в Сергиевом Посаде мишенью стал российский завод, который производит "Шахеды". Предварительно, работа предприятия в результате удара приостановлена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине