Украинский аналог? Завод в России атаковали дроны, похожие на иранский "Шахед"

Издание проанализировало фото и видео, которые утром 4 июля распространялись в российских социальных сетях. На одном из видео зафиксирован момент попадания дрона по заводу, при этом внешний от беспилотника очень похож именно на "Шахед".

" Местные жители засняли момент столкновения, зафиксировав силуэт нового типа украинского беспилотника дальнего радиуса действия. Дистанционно управляемый летательный аппарат имеет смешанную конструкцию дельтаобразного крыла, подобную иранской серии Shahed", - сказано в материале.

Ukraine has deployed a new kamikaze drone strikingly similar to the Iranian Shahed-136, spotted over Moscow and Rostov. pic.twitter.com/BZbdMqDcqy