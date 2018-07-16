Путіну вірити - себе не поважати, - Ар'єв

На думку нардепа, ця зустріч була потрібна більше Путіну, ніж Трампу

Зустріч президентів США та РФ продемонструвала, що лідери не домовились про всі питання, які могли стосуватись України; зокрема, Дональд Трамп та Путін оминули питання політв’язнів, а також санкцій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив голова підкомітету з питань міжпарламентських зв'язків, двосторонніх та багатосторонніх відносин комітету Верховної ради України у закордонних справах, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар’єв.

"Єдина новина зустрічі Трампа і Путіна - це те, що зустріч взагалі відбулась. Якщо ці зустрічі триватимуть і стануть регулярними, то, вочевидь, можна буде сказати, що йде якась торгівля. Кожен буде переслідувати свою мету. Для Трампа - найважливіше буде безпека Ізраїлю, для Путіна - відновити контроль над пострадянськими країнами. Якщо будуть подальші зустрічі на цю тематику, тоді можна буде про щось непокоїтися. Очікувати чогось після однієї зустрічі ще зарано. Поки що я не бачу жодних позитивів для України, але й негативів також", - повідомив Ар’єв.

Він також додав, що між Путіним та Трампом під час зустрічі відчувалась взаємна недовіра.

"Ця зустріч була потрібна більше Путіну, ніж Трампу. Хоча Трампу теж була потрібна у тому сенсі, що він зустрічається з усіма одіозними диктаторами світу, такими як Кім Чен Ин. Трамп намагається з ними про щось домовлятись. … Щодо заяв по газу - ви самі розумієте, про який транзит йдеться. Якщо з кимось і розмовляти, то не з людиною, яка порушує свої обіцянки. Власне, Трамп і розуміє, з ким має справу. Адже він першу частину прес-конференції виправдовувався за те, що зустрівся з Путіним взагалі", - додав він.

Відповідаючи на питання, чи достатньо під час зустрічі президенти торкнулись питання ситуації в Україні, нардеп наголосив, що президенти могли не про все домовитись.

"Я не знаю, чи обговорювались ті чи інші питання (щодо політв’язнів, - ред.) Але я знаю, що якщо сторони не заявляють на прес-конференції про якісь питання, то ці питання або не обговорювались, або ж сторони не домовились про них. По Криму Трамп нічого не сказав, за нього сказав Путін, що США не визнають (анексію півострову, - ред.). Стосовно заяв щодо "Північного потоку", Путіну вірити - себе не поважати", - додав Ар’єв.

Депутат також відзначив, що Путін та Трамп не торкались питання санкцій.

"Єдиним важелем впливу на Росію є санкції. Ми в даному разі не побачили жодного слова про те, що санкції будуть зняті", - додав Ар'єв.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, у ході спільної прес-конференції за результатами зустрічі з Трампом Путін заявив, що для РФ питання Криму закрите.