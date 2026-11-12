Коммуналка за жилье в оккупации: за что платить не нужно, а какие долги остаются
До завершения военного положения запрещено начислять плату за коммунальные услуги для жилья на временно оккупированных территориях. Однако возникшие еще до оккупации долги придется оплатить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения".
Постановление Кабмина от 5 марта 2022 устанавливает, что до прекращения военного положения запрещено:
- начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за период временной оккупации;
- начислять и взимать штрафы, пеню и инфляционные начисления за задолженность на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия;
- прекращать предоставление услуг из-за неуплаты на этих территориях.
Документ также запрещает взимать долги, возникшие после 24 февраля 2022 года за период боевых действий, с покинувших свое жилье. Для этого необходимо предоставить поставщику документ, подтверждающий переезд, например справку ВПЛ.
В то же время постановление не освобождает от оплаты возникших до оккупации долгов, ведь услуги тогда оказали. Списание задолженности за потребленные коммунальные услуги законодательство не предусматривает.
Если человек получил уведомление о долге, начисленном за период оккупации, ему следует обратиться к поставщику, чтобы проверить начисление. Помочь составить обращения могут юристы системы безвозмездной юридической помощи.
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