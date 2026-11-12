ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь

Коммуналка за жилье в оккупации: за что платить не нужно, а какие долги остаются

08:02 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Коммуналка за жилье в оккупации: за что платить не нужно, а какие долги остаются Фото: за жилье на оккупированных территориях запрещено начислять плату за коммунальные услуги (коллаж РБК-Украина)
Додати як бажане джерело в Google

До завершения военного положения запрещено начислять плату за коммунальные услуги для жилья на временно оккупированных территориях. Однако возникшие еще до оккупации долги придется оплатить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения".

Постановление Кабмина от 5 марта 2022 устанавливает, что до прекращения военного положения запрещено:

  • начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за период временной оккупации;
  • начислять и взимать штрафы, пеню и инфляционные начисления за задолженность на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия;
  • прекращать предоставление услуг из-за неуплаты на этих территориях.

Документ также запрещает взимать долги, возникшие после 24 февраля 2022 года за период боевых действий, с покинувших свое жилье. Для этого необходимо предоставить поставщику документ, подтверждающий переезд, например справку ВПЛ.

В то же время постановление не освобождает от оплаты возникших до оккупации долгов, ведь услуги тогда оказали. Списание задолженности за потребленные коммунальные услуги законодательство не предусматривает.

Если человек получил уведомление о долге, начисленном за период оккупации, ему следует обратиться к поставщику, чтобы проверить начисление. Помочь составить обращения могут юристы системы безвозмездной юридической помощи.

Правила для переселенцев в последнее время меняются. 22 октября вступил в силу новый закон об ВПО, однако ряд его механизмов до сих пор не работает из-за задержки с подзаконными актами. Ранее РБК-Украина также объясняла, в каких случаях статус ВПО могут снять автоматически.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Коммунальные платежи Внутренне перемещенные лица
Новости
Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби
Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби
Аналитика
Налог на посылки: когда к цене на AliExpress и Temu добавят 20% и почему старт отложили
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Налог на посылки: когда к цене на AliExpress и Temu добавят 20% и почему старт отложили