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Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби

06:33 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
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После переговоров в Абу-Даби возможен разговор канцлера Германии Фридриха Мерца с российским диктатором Владимиром Путиным. В Берлине заявили, что в ОАЭ удалось достичь понимания основных основ урегулирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Die Zeit, которую цитирует пресс-секретаря правительства Германии Штефана Корнелиуса.

"Мы достигли в Абу-Даби понимания основных принципов. Теперь это понимание передают и президенту России, и на этой основе могут развиваться разговоры", - заявил Корнелиус.

В Кремле через ТАСС сообщили, что Путин открыт к контактам с ЕС и Мерцем. Сам канцлер ранее заявлял, что не откажется от встречи, если Путин приедет на саммит G20 в Майами в декабре.

По словам Корнелиуса, европейские страны вместе с США и Украиной согласовали четыре принципа дальнейших переговоров по завершению войны. В частности, сначала нужно договориться о мире в Украине, и только потом обсуждать европейскую и трансатлантическую безопасность. Любая договоренность возможна только при согласии всех союзников по НАТО.

В то же время, с Россией эти принципы не согласовывали.

Несмотря на договоренность об обмене, главные вопросы стороны не решили. По данным источников РБК-Украина, на второй день Россия отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Теперь посланники Трампа Уиткофф и Кушнер должны встретиться с Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Дублине. Сам Зеленский призвал Европу определиться с представителем на переговорах до конца ноября.

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