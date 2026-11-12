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РФ претендует не только на Донбасс: в ISW объяснили, чего Кремль действительно хочет от переговоров

09:37 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ претендует не только на Донбасс: в ISW объяснили, чего Кремль действительно хочет от переговоров Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российская делегация во время переговоров в Абу-Даби четко и категорически выразила неизменные требования Москвы относительно полной капитуляции Украины и территориальных уступок, выходящих далеко за пределы Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ститута изучения войны (ISW).

Аналитики акцентируют, что глава делегации РФ на переговорах в Абу-Даби Владимир Мединский сделал очередное циничное заявление по территориальным претензиям Кремля.

Он дерзко подчеркнул, что Россия якобы захватит "каждый сантиметр своей земли".

Кроме того, Мединский повторил тезис российского диктатора Владимира Путина, озвученный еще в июне 2025 года: "Где ступила нога русского солдата - там Россия".

В ISW отметили, что Москва в очередной раз нагло демонстрирует, что считает оккупированные украинские территории своей добычей.

Помощник Путина также заявил, что Россия не согласится ни на какой обмен территориями и будет продолжать расширять свою "зону безопасности" в Украине. Вероятно, имея в виду территорию на севере Сумской и Харьковской областей, которую россияне называют частью "буферной зоны".

"Заявления Мединского демонстрируют территориальные амбиции Кремля за пределами пяти незаконно аннексированных регионов Украины (Крым и Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области) и нежелание идти на компромиссы или обмен территориями для прекращения войны", - отмечают аналитики.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров аналогично заявил, что Россия будет дальше придерживаться "курса", который отвечает требованиям, изложенным Путиным в его речи в МИД еще в июне 2024 года.

Тогда диктатор потребовал от Украины вывести войска со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в частности, из районов, которые российская армия так и не смогла захватить.

Среди других условий были так называемая "демилитаризация" и "денацификация" Украины, фактически предусматривающая замену действующей власти на пророссийскую, а также отказ от вступления в НАТО.

"В Кремле неоднократно заявляли, что вывод украинских войск со всей территории Донецкой области является необходимым, но недостаточным условием для мирного урегулирования. В то же время Путин и другие высокопоставленные должностные лица постоянно подтверждают, что Москва не отказывается от требований, которые российский диктатор озвучил еще в июне 2024-го", - подчеркнули в ISW.

Переговоры в Абу-Даби

Напомним, по данным источников РБК-Украина, на второй день встречи в Абу-Даби российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.

Фокус разговоров сместился на будущую архитектуру безопасности Европы, а сама война против Украины оказалась на втором плане.

Член украинской делегации Давид Арахамия также признал, что переговоры были жесткими из-за директив, с которыми приехали россияне. В то же время, по его словам, обсуждение послевоенного будущего помогло наладить диалог, и есть хороший импульс найти решение к началу следующего года.

Подробнее об итогах переговоров в Абу-Даби - в материале РБК-Украина.

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