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РФ массированно ударила по Житомирщине: под атаками энергетика и дома, есть пострадавший (фото)

09:03 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ массированно ударила по Житомирщине: под атаками энергетика и дома, есть пострадавший (фото) Фото: последствия обстрела Житомирщины (t.me/zhytomyrskaODA/18973)
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Россияне атаковали дронами шесть общин Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Житомирской ОВВ Виталия Бунечко.

За прошедшие сутки и этой ночью русские дроны летели на Коростенскую, Ольшанскую, Чудновскую, Ружинскую, Бердичевскую и Житомирскую общины.

Из-за обстрелов пострадал один человек. В частных домовладениях повреждены три дома и два хозяйственных постройки. Также поражены объекты энергетики и транспорта.

Пожары, возникшие после ударов, потушили спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Их работу усложняла постоянная угроза повторных атак.

Напомним, минувшей ночью россиянеатаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами.

По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".

Тем временем в Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе.

В доме вспыхнул пожар с третьего по шестой этаж, а на уровне пятого этажа есть частичные разрушения.

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