РФ массированно ударила по Житомирщине: под атаками энергетика и дома, есть пострадавший (фото)
Россияне атаковали дронами шесть общин Житомирщины. Повреждены частные дома, а также важные объекты энергетики и транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Житомирской ОВВ Виталия Бунечко.
За прошедшие сутки и этой ночью русские дроны летели на Коростенскую, Ольшанскую, Чудновскую, Ружинскую, Бердичевскую и Житомирскую общины.
Из-за обстрелов пострадал один человек. В частных домовладениях повреждены три дома и два хозяйственных постройки. Также поражены объекты энергетики и транспорта.
Пожары, возникшие после ударов, потушили спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Их работу усложняла постоянная угроза повторных атак.
Напомним, минувшей ночью россиянеатаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и 123 ударными дронами.
По данным Воздушных сил, противовоздушная оборона сбила и подавила 89 беспилотников и пять S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
Тем временем в Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе.
В доме вспыхнул пожар с третьего по шестой этаж, а на уровне пятого этажа есть частичные разрушения.