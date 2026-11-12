ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Нацполиция и СБУ задержали 13 участников стычек в Петропавловской Борщаговке

10:30 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Нацполиция и СБУ задержали 13 участников стычек в Петропавловской Борщаговке Фото: Нацполиция и СБУ задержали 13 участников стычек в Петропавловской Борщаговке (скрин с видео)
Додати як бажане джерело в Google

В Киевской области задержали 13 активных участников столкновений возле пункта дислокации Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Стражи порядка идентифицировали и установили активных участников событий в Петропавловской Борщаговке.

Задержаны причастные к беспорядкам, среди которых 18-летний уроженец Запорожской области, который более четырех лет находился на временно оккупированной части территории Украины и несколько месяцев назад переехал на Киевщину. Он крушил авто патрульной полиции и автобус Нацгвардии.

Также задержана 22-летняя местная жительница и 21-летний житель Ровенщины, которые призвали к повреждению спецтранспорта, участвовали в блокировании проезда и повреждении автобуса военных.

Сотрудники Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили семи задержанным о подозрениях по фактам препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения (1. 1). 2 ст.114-2 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

В суде им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские столичного региона провели 14 обысков по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие об их преступной деятельности.

Следователи следственного управления полиции Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении шести фигурантам по ч. 2 ст. 296 и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения указанных преступлений и причастные к ним с целью дальнейшего привлечения к ответственности.

Схватки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии .

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Все детали инцидента – в материале РБК-Украина .

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий , которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Суд также избрал меру пресечения Виктору Ену - якобы "водителя автомобиля скорой помощи", который вместе с Валентиной Молодой прибыл к военному объекту в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Кроме того, еще двух фигуранток отправили под стражу.

В общей сложности полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек , которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Служба безопасности Украины Киевская область Национальная полиция
Новости
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone