ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

Какие дроны-разведчики РФ представляют наибольшую угрозу: объяснение эксперта

10:38 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
Какие дроны-разведчики РФ представляют наибольшую угрозу: объяснение эксперта Фото: российские дроны-разведчики эволюционируют (t.me/milinua)
Додати як бажане джерело в Google

В последние годы разведывательные дроны РФ существенно эволюционировали. Они более активно используют Mesh-сети и цепочки ретрансляции для более стабильной связи и увеличения дальности работы.

Об этом заявил руководитель отдела беспилотных технологий Фонда Сергей Притул Кирилл Люков в эксклюзивной колонке для РБК-Украина.

Так, по словам эксперта, россияне совершенствуют оптические сенсоры, что позволяет вести разведку с более безопасных для себя дистанций. Наибольшую угрозу представляют "Орлан-10" и "Орлан-30" с бензиновыми двигателями и радиусом более 150 км.

Zala и Supercam благодаря качественной оптике работают как целеуказатели для баражирующих боеприпасов типа "Ланцет". Есть и массовые тактические разведчики, например "Князь Вещий Олег". Общая тенденция очевидна: враждебные беспилотники становятся более сложными целями и позволяют противнику действовать на большей глубине.

В то же время Силам обороны приходится учитывать еще одну угрозу – вражеские дроны-перехватчики. Они охотятся за украинскими беспилотниками, в том числе разведывательными. И чем более дорогой комплекс, тем ощутимее становится потеря для подразделения.

Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.

Также мы писали, что украинское ПВО увеличивает процент сбивания российских реактивных ударных дронов. Сейчас средним показателем почти 60% уничтоженных "Гераней-4".

Кроме того, Россияне существенно доработали беспилотные аппараты "Гербера", которые теперь могут преодолевать расстояние до 1200 километров и нести увеличенный боезаряд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вторжение России в Украину Дрони
Новости
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone