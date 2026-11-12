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На АЗС обвал цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 ноября

06:42 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
На АЗС обвал цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 ноября Фото: сколько стоит топливо сегодня (Getty Images)
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В четверг, 12 ноября, на украинском рынке топлива зафиксировано масштабное обновление ценников. Сразу четыре большие сети - OKKO, WOG, "Укрнафта" и UPG - синхронно снизили стоимость бензинов и дизельного топлива на 1 гривну, в то же время автогаз продолжил дорожать почти у всех операторов.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Синхронное падение цен на бензин и дизель: сети OKKO, WOG и UPG снизили стоимость всех марок бензина и дизельного топлива на 1,00 грн/л. Государственная "Укрнафта" также сбросила по 1,00 грн/л на дизель и бензины А-95 и А-92 (сохранив без изменений только А-95 Energy на уровне 89,90 грн/л).

Новые минимумы на А-95 и Евро-ДТ: После очередного удешевления стандартный бензин А-95 на станциях "Укрнафты" и UPG опустился до 86,90 грн/л, а обычный дизель в UPG стоит 101,90 грн/л (на "Укрнафте" - 102,90 грн/л).

Автогаз продолжает дорожать по всему рынку: Газ прибавил еще по +1,00 грн/л сразу в четырех сетях – OKKO (до 63,90 грн/л), WOG (до 63,50 грн/л), SOCAR (до 62,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 60,90 грн/л) Единственной сетью, где газ не изменился в цене, осталась UPG (60,90 грн/л).

SOCAR удерживает паузу: Сеть SOCAR оставила цены на виды бензина и дизеля без изменений, обновив только ценник на автогаз.

На АЗС обвал цен: сколько стоит бензин, дизель и газ 12 ноября
Фото: цены на АЗС 12 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 12 ноября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 100,90 грн (-1 грн)
  • Бензин Pulls 95: 93,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-95 Евро: 90,90 грн (-1 грн)
  • ДТ Pulls: 108,90 грн (-1 грн)
  • ДТ Евро: 105,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,90 грн (+1 грн)

WOG

  • Бензин 100: 100,90 грн (-1 грн)
  • Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн (-1 грн)
  • Бензин 95 Евро: 90,90 грн (-1 грн)
  • ДТ Mustang: 108,90 грн (-1 грн)
  • ДТ Евро-5: 105,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 63,50 грн (+1 грн)

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 103,00 грн
  • Бензин NANO 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95: 92,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 110,00 грн
  • ДТ NANO: 107,00 грн
  • Газ: 62,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
  • Бензин А-95: 86,90 грн (-1 грн)
  • Бензин А-92: 84,90 грн (-1 грн)
  • ДТ (Energy): 104,90 грн (-1 грн)
  • ДТ: 102,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 60,90 грн (+1 грн)

UPG

  • Бензин UPG 100: 97,90 грн (-1 грн)
  • Бензин UPG 95: 89,90 грн (-1 грн)
  • Бензин A-95: 86,90 грн (-1 грн)
  • ДТ upgDIESEL: 104,90 грн (-1 грн)
  • ДТ EURO DIESEL: 101,90 грн (-1 грн)
  • Газ: 60,90 грн

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