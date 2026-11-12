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В Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе

08:29 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
В Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе Фото: в Киеве дрон атаковал многоэтажный дом (Getty Images)
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В Киеве дрон попал в девятиэтажку. На месте возник пожар, существенные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

В результате удара беспилотника в многоэтажке вспыхнул пожар на уровне с 3 по 6 этажа. Также, по предварительной информации городского головы Виталия Кличко, зафиксировано частичное разрушение на уровне 5 этажа.

В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Ранее мы писали, что россияне ударили по Киеву баллистикой . В городе слышали взрывы.

Одна из главных целей последних ударов по Украине - энергетика. Россияне хотят оставить украинцев без света и тепла в преддверии зимы.

В Украине понимают, какие цели могут стать для ударов. Часть необходимого оборудования для работы энергетики предоставит Литва.

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