Бензин дешевеет, а газ дорожает: обзор цен на АЗС 11 ноября
В среду 11 ноября украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. На рынке наблюдается масштабная волна снижения цен на бензин в сетях OKKO, UPG и "Укрнафта", в то время как автогаз продолжил рост у большинства операторов.
Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте у материала РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Масштабное удешевление бензина: Сеть OKKO сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина (А-95 Евро - до 91,90 грн/л, Pulls 95 - до 94,90 грн/л, Pulls 100 - до 101,90 грн/л). Сеть UPG также снизила цены на бензины на 1,00-2,00 грн/л (А-95 - до 87,90 грн/л, UPG 100 - до 98,90 грн/л). Государственная "Укрнафта" опустила цену на свой фирменный А-95 Energy на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л), а базовый А-95 - до уровня 87,90 грн/л.
Автогаз поднялся в цене: Газ прибавил в стоимости сразу в трех сетях - OKKO (до 62,90 грн/л), WOG (до 62,50 грн/л) и "Укрнафта" (до 59,90 грн/л).
WOG и SOCAR удерживают цены на бензин: После вчерашнего удешевления сеть WOG сохранила ценники без изменений. SOCAR также удерживает позиции предыдущего дня.
Дизельное топливо сохраняет абсолютную стабильность: Стоимость дизеля остается неизменной во всех мониторинговых сетях - от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).
Детализация цен на АЗС 11 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 101,90 грн (-1 грн)
- Бензин Pulls 95: 94,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95 Евро: 91,90 грн (-1 грн)
- ДТ Pulls: 109,90 грн
- ДТ Евро: 106,90 грн
- Газ: 62,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 101,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн
- Бензин 95 Евро: 91,90 грн
- ДТ Mustang: 109,90 грн
- ДТ Евро-5: 106,90 грн
- Газ: 62,50 грн (+1 грн)
SOCAR
- Бензин NANO 100: 103,00 грн
- Бензин NANO 95: 95,90 грн
- Бензин А-95: 92,90 грн
- ДТ NANO Extro: 110,00 грн
- ДТ NANO: 107,00 грн
- Газ: 61,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)
- Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)
- ДТ (Energy): 105,90 грн
- ДТ: 103,90 грн
- Газ: 59,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 98,90 грн (-2 грн)
- Бензин UPG 95: 90,90 грн (-1 грн)
- Бензин A-95: 87,90 грн (-1 грн)
- ДТ upgDIESEL: 105,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 102,90 грн
- Газ: 60,90 грн