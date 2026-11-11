Бензин дешевеет, а газ дорожает: обзор цен на АЗС 11 ноября

В среду 11 ноября украинские сети АЗС обновили стоимость топлива. На рынке наблюдается масштабная волна снижения цен на бензин в сетях OKKO, UPG и "Укрнафта", в то время как автогаз продолжил рост у большинства операторов.

Сколько стоит топливо на АЗС сегодня - читайте у материала РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Масштабное удешевление бензина: Сеть OKKO сбросила по 1,00 грн/л на все марки бензина (А-95 Евро - до 91,90 грн/л, Pulls 95 - до 94,90 грн/л, Pulls 100 - до 101,90 грн/л). Сеть UPG также снизила цены на бензины на 1,00-2,00 грн/л (А-95 - до 87,90 грн/л, UPG 100 - до 98,90 грн/л). Государственная "Укрнафта" опустила цену на свой фирменный А-95 Energy на 1,00 грн/л (до 89,90 грн/л), а базовый А-95 - до уровня 87,90 грн/л.

Автогаз поднялся в цене: Газ прибавил в стоимости сразу в трех сетях - OKKO (до 62,90 грн/л), WOG (до 62,50 грн/л) и "Укрнафта" (до 59,90 грн/л).

WOG и SOCAR удерживают цены на бензин: После вчерашнего удешевления сеть WOG сохранила ценники без изменений. SOCAR также удерживает позиции предыдущего дня.

Дизельное топливо сохраняет абсолютную стабильность: Стоимость дизеля остается неизменной во всех мониторинговых сетях - от 102,90 грн/л (EURO DIESEL на UPG) до 110,00 грн/л (NANO Extro на SOCAR).

Фото: цены на АЗС 11 ноября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 11 ноября

OKKO

Бензин Pulls 100: 101,90 грн (-1 грн)

Бензин Pulls 95: 94,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95 Евро: 91,90 грн (-1 грн)

ДТ Pulls: 109,90 грн

ДТ Евро: 106,90 грн

Газ: 62,90 грн (+1 грн)

WOG

Бензин 100: 101,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 94,90 грн

Бензин 95 Евро: 91,90 грн

ДТ Mustang: 109,90 грн

ДТ Евро-5: 106,90 грн

Газ: 62,50 грн (+1 грн)

SOCAR

Бензин NANO 100: 103,00 грн

Бензин NANO 95: 95,90 грн

Бензин А-95: 92,90 грн

ДТ NANO Extro: 110,00 грн

ДТ NANO: 107,00 грн

Газ: 61,90 грн

"Укрнафта"

Бензин 95 (Energy): 89,90 грн (-1 грн)

Бензин А-95: 87,90 грн (-1 грн)

Бензин А-92: 85,90 грн (-1 грн)

ДТ (Energy): 105,90 грн

ДТ: 103,90 грн

Газ: 59,90 грн (+1 грн)

UPG