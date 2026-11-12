Без нотариуса за границей: какие документы украинцы могут оформить в консульстве
Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить ряд нотариальных документов в дипломатических учреждениях Украины. В частности, в консульстве можно удостоверить доверенность, согласие на имущественные сделки в отношении детей или распоряжение общим имуществом супругов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.
Какие документы можно оформить
Украинские дипломатические представительства и консульские учреждения вправе совершать определенные законодательством нотариальные действия.
В частности, граждане могут обратиться к консулу, чтобы:
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удостоверить доверенность на представительство своих интересов;
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оформить согласие на сделки по имуществу ребенка;
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удостоверить согласие на распоряжение общим имуществом супругов;
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оформить другие нотариальные документы, относящиеся к полномочиям дипломатических учреждений.
Порядок таких действий определяет общие положения Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. В августе 2026-го ведомства утвердили изменения к нему.
Когда нужно согласие второго родителя
Если один из родителей или усыновителей заключает сделку по управлению имуществом ребенка, по общему правилу он должен предоставить нотариально удостоверенное согласие другого родителя.
В то же время есть исключения. Такого согласия не требуют, если второй родитель:
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находится в плену или заложниках или интернирован в нейтральном государстве;
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пропал без вести при особых обстоятельствах или признан безвестно отсутствующим;
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не менее шести месяцев подряд проживает отдельно от ребенка и не участвует в его воспитании и содержании;
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имеет неизвестное место жительства.
Для несовершеннолетних детей сделки по имуществу нуждаются в нотариально удостоверенном согласии родителей, усыновителей или попечителя.
В то же время ребенок может без разрешения органа опеки и попечительства безвозмездно приобрести имущество в собственность, в том числе недвижимость, которой он пользуется.
Как оформить согласие супругов
Если документ о праве собственности на общее имущество оформлен на одного из супругов, для удостоверения сделок о распоряжении им (кроме отчуждения и ипотеки) консулу нужно предоставить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
Согласие должно содержать конкретные действия, на которые человек дает разрешение, дату и место оформления, полные персональные данные обоих лиц, паспортные данные и регистрационные номера учетных карт налогоплательщиков. Уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре указывается при наличии.
По желанию в документе можно определить дополнительные условия и срок его действия.
Что проверяет консул
Если нотариальное действие совершается через представителя, консул должен установить его личность, проверить гражданскую дееспособность и полномочия.
Для этого используются государственные реестры. В частности, консул проверяет, не умерло ли физическое лицо, выдавшее доверенность, не прекратило ли деятельность юридическое лицо, а также остается ли в силе сама доверенность.
Это необходимо, чтобы подтвердить законность представительства при оформлении документов.
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