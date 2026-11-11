В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров, далее - встреча с Европой

В Абу-Даби открылся второй день переговоров Украины, США и России. После трехсторонней встречи украинская делегация проведет отдельный разговор с европейцами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова.

"Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем", - написал Умеров.

Переговоры в Абу-Даби, 2 день: что известно

Переговоры проходят в Абу-Даби, столице ОАЭ, с 10 ноября.

По информации источников РБК-Украина, во второй день стороны обсудят возможное прекращение огня, энергетику и безопасность в Черном море.

Российские СМИ писали, что встреча должна была начаться в 10.00 по киевскому времени. Западные медиа сообщают, что после Абу-Даби спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут уехать в Москву, а затем в Киев.

Также издание AFP со ссылкой на высокопоставленный украинский источник пишет, что Украина на этих переговорах стремится получать финансирование для содержания 800-тысячной армии не менее 10 лет после войны. Это необходимо, чтобы защититься от возможной агрессии России в будущем.

После встречи с участием Украины, США, европейских стран и НАТО стороны подтвердили общую приверженность созданию послевоенной архитектуры европейской безопасности.

Как прошел первый день переговоров

Первый день переговоров состоялся 10 ноября и продолжался около 4,5 часов. Стороны подтвердили, что продолжат работу на следующий день.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры конструктивными и содержательными, но отметил, что с россиянами договариваться сложно. Он также получил отчёт украинской переговорной группы.

Государственный секретарь США Марко Рубио, не участвовавший во встрече, охарактеризовал переговоры как очень продуктивные. В то же время он подчеркнул, что предстоит еще много работы.

Кушнер заявил, что глава Кремля "готов к миру в надлежащих условиях".

По данным источника, главными темами первого дня были будущая архитектура безопасности и гарантии безопасности для Украины, Европы и России. Также говорили о масштабном обмене военнопленными. По словам Зеленского, речь идет о вариантах "1000 на 1000" или "1500 на 1500".

Российская сторона отдельно подняла территориальный вопрос. Зеленский подчеркнул, что такие вопросы должны обсуждать лидеры государств.

Российская делегация также упоминала предложения Москвы по изменению европейской архитектуры безопасности. Их глава Кремля озвучивал во время переговоров с президентом США Джо Байденом в декабре 2021 года.

Тогда Россия потребовала, в частности, отказаться от дальнейшего расширения НАТО, сократить военное присутствие союзников в странах, присоединившихся к Альянсу после 1997 года, а также ограничить военное сотрудничество с постсоветскими государствами вне НАТО, в частности, с Украиной.

По словам собеседника, россияне связывали начало войны с тем, что администрация Байдена не согласилась на эти требования. Американская сторона пыталась понять, чего именно опасается Москва и зачем ей гарантии безопасности.

Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров. Российскую - помощник главы Кремля Владимир Мединский. Американскую сторону представляют Уиткофф и Кушнер.

Как сообщало РБК-Украина, первый день переговоров в Абу-Даби завершился после четырех часов работы.

Также РБК-Украина писала, что Рубио назвал переговоры очень продуктивными.

В то же время он предостерег от чрезмерного оптимизма по поводу сроков и добавил, что в будущем за столом должны быть и европейцы.