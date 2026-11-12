Банки и обменники обновили курс валют: сколько стоят доллар и евро 12 ноября

В четверг, 12 ноября, курсы доллара и евро в украинских банках и обменниках изменились. В частности, американская валюта в пунктах обмена несколько подорожала, в то время как евро можно приобрести дешевле. В банках цена валют зависит от учреждения и метода расчета.

Сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро четверга, 12 ноября, доллар в обменниках покупают по 46,06 грн (+6 коп), а продают – по 46,23 грн (+3 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 51,21 грн (-29 коп), а продают – по 51,55 грн (-25 коп).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

Читайте также: Курс доллара и евро резко пошел вниз: официальные данные НБУ на 11 ноября

Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 45,39 гривны (-10 коп.) для покупки валюты и 45,93 гривны (-12 коп.) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 50,53 гривны (-29 коп.), а продают – по 51,38 гривны (-23 коп.).

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,95 гривны (-15 коп), а картой – по 45,87 гривны (-21 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 51,45 гривны (-30 коп), а картой – по 51,28 гривны (-26 коп).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,90 гривны (-10 коп), а картой – по 46 гривен (-15 коп). Евро в ''Мобильном Ощаде'' можно купить по 51,40 гривны (-25 коп), а картой – по 51,60 гривны (-20 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 46 гривен (без изменений), а по коммерческому курсу – по 45,80 гривны (-30 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 51,50 грн (без изменений).

Monobank сегодня продает доллары по 45,86 гривны (-15 коп.), а евро – по 51,17 гривны (-36 коп.).

Читайте также: Украина войдет в единую платежную зону евро: Рада сделала первый шаг