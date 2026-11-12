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Главная » Бизнес » Финансы

Быстрые и комфортные кредиты для бизнеса: Идея Банк наращивает кредитование предпринимателей

10:00 12.11.2026 Чт
3 мин
Партнерский материал
aimg Наталия Гурковская
Быстрые и комфортные кредиты для бизнеса: Идея Банк наращивает кредитование предпринимателей Идея Банк увеличил объем кредитования ФЛП на 46,5% за 9 месяцев 2026 года (фото: Идея Банк)
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Кредитование малого бизнеса остается в фокусе деятельности Идея Банка, который активно выдает предпринимателям займы для финансирования текущих потребностей и других целей, а максимальная сумма кредита составляет 1 млн грн. По итогам 9 месяцев 2026 года портфель кредитов предпринимателям в банке вырос на 46,5%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка Марины Головановой.

"Если на банковском рынке в целом мы сегодня видим практически полное сворачивание программ быстрого финансирования или даже радикальное ужесточение требований к самым маленьким заемщикам, то в Идея Банке малый бизнес сейчас получает необходимые для развития средства. Спрос на финансирование со стороны малого бизнеса в 2026 году остается высоким", - пояснила Голованова.

По ее словам, чаще всего за кредитами обращаются предприниматели, работающие в таких сегментах, как розничная торговля промышленными товарами, услуги для населения, розничная торговля продовольственными товарами.

Также финансирование необходимо ресторанам и кофейням, предпринимателям в секторе логистики, транспорта, а также ФЛП, имеющим собственные производства.

"Если проанализировать цели, на которые привлекается банковское финансирование, то 60% заявок приходится на финансирование текущих потребностей бизнеса (покупка топлива, техники, ремонт коммерческого помещения); 15% - на покупку товаров, приобретение коммерческого автотранспорта. Остальные 25% - это пополнение оборотных средств для расчетов с контрагентами", - отметила директор департамента по работе с бизнес-клиентами Идея Банка.

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Один из базовых кредитных продуктов для малого бизнеса сегодня в Идея Банке - это "Первый кредит с Идеей", максимальная сумма - до 1 млн грн.

"Среди условий кредита - разовая комиссия 1,1%, ежемесячная комиссия 2,2%. Этот кредит предлагается новым клиентам - ФЛП с зарегистрированным бизнесом сроком более 12 месяцев. Если бизнес работает менее года, мы предлагаем микрокредит до 500 тыс. грн с годовой ставкой 67,5%", - рассказала Марина Голованова.

По ее словам, сейчас Идея Банк активно работает с индивидуальными кредитными предложениями для клиентов, поскольку чем лучше банк знает своего клиента, тем более выгодные условия кредитования может предложить.

"Уже знакомый банку идентифицированный клиент, кредитную историю которого мы видим и проверили, в соответствии с его платежеспособностью получает автоматическое решение о возможности получения нового кредита без участия человеческого фактора. Это касается всех кредитных продуктов банка", - пояснила представитель Идея Банка.

Напомним, Идея Банк предлагает предпринимателям расчетно-кассовое обслуживание.

Сегодня для ФЛП доступны четыре пакета РКО: "Идеальный старт", "Идеальный предприниматель", "Идеальный бизнес" и "Идеальный международный". При этом пакет "Идеальный старт" предусматривает бесплатное открытие счета и два месяца без платы за РКО.

В 2026 году Идея Банк не повышал стоимость обслуживания бизнес-клиентов: цена пакетов РКО осталась на уровне 2025 года.

АО "Идея Банк". Лицензия НБУ №96 от 04.11.2011. Внесен в Государственный реестр банков под №46. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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