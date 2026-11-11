УЗ нужна международная поддержка и оптимизация, а не повышение тарифов: позиция бизнеса

Промышленные компании и бизнес-ассоциации выступили против запланированного повышения тарифов "Укрзализныци" на грузовые перевозки еще на 15% с 1 января 2027 года и призвали ввести мораторий на новые повышения до завершения военного положения.

Об этом шла речь в ходе дискуссии Центра транспортных стратегий, посвященной ситуации с грузовой базой УЗ и финансовой модели компании, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Какими будут последствия повышения тарифов

По данным ЦТС, объемы грузовых перевозок могут сократиться со 161 млн. тонн в 2025 году до 127 млн тонн в 2026-м. На 2027 год прогноз составляет 149 млн тонн.

Новое повышение тарифов может еще больше сократить грузовую базу, поскольку многие предприятия уже работают на грани рентабельности или останавливаются.

Ситуация на промышленных предприятиях

Исполнительный директор НАГПУ Ксения Оринчак сообщила, что для части предприятий логистика уже составляет 40-60% себестоимости, а из около 100 карьеров строительной отрасли работают только 35.

В ферросплавной отрасли ситуацию также называют критичной. Представитель Запорожского завода ферросплавов Дмитрий Мищенко заявил, что предприятие фактически находится на грани, в то время как его основные потребители - АМКР, "Запорожсталь" и "Днепросталь" - не работают.

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В "Метинвесте" рассказали, что Северный и Центральный ГОК сейчас загружены примерно на 50%.

Дополнительное давление создает падение цен на железную руду примерно на 30% на фоне роста расходов по логистике. К тому же из-за блокады морских портов ГОК "Метинвеста" потеряли около 1,5 млн тонн экспорта морем ежемесячно - эти объемы ранее также перевозила "Укрзализныця" в порты.

Какое решение предлагает бизнес

Участники дискуссии подчеркнули, что проблему финансирования железной дороги нельзя решать только через дальнейшее повышение тарифов для промышленности.

Среди альтернатив - привлечение международного финансирования, создание партнерских программ с Всемирным банком, ЕБРР и другими международными институтами, а также компенсацию части военных потерь за счет внешних источников.

Отдельное направление - внутренняя оптимизация расходов.

В частности, речь идет о:

пересмотре избыточной инфраструктуры;

пересмотре численности персонала;

повышении механизации;

сокращении перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента.

Представители бизнеса призвали государство вернуть грузовые тарифы к уровню начала 2026 года и ввести мораторий на их повышение до завершения военного положения.

Поскольку без восстановления промышленного производства и грузовой базы новые тарифные повышения будут только усугублять проблему: предприятия будут сокращать выпуск, объемы перевозок будут падать, а финансовое давление на железную дорогу будет расти, отмечают представители бизнеса.