Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным

Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Самолет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково. Там их встретил Кирилл Дмитриев, после чего кортеж уехал из аэропорта.

Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщал, что встреча посланцев с Путиным состоится в первой половине дня. После Москвы Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин на встречу с Зеленским.