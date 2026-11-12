Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву для встречи с Путиным. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Самолет с американскими переговорщиками приземлился в столичном аэропорту Внуково. Там их встретил Кирилл Дмитриев, после чего кортеж уехал из аэропорта.
Помощник Путина Юрий Ушаков ранее сообщал, что встреча посланцев с Путиным состоится в первой половине дня. После Москвы Уиткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин на встречу с Зеленским.
Визит в Москву проходит после двухдневных переговоров Украины, США и России в Абу-Даби. Стороны договорились об обмене пленными, однако, по данным источников РБК-Украина, российская делегация отказалась обсуждать прекращение огня, территориальные вопросы, энергетику и безопасность в Черном море.
О времени встречи с Путиным рассказывали в Кремле, а Зеленский будет ждать посланцев в Дублине. По словам Кушнера, в Москве они постараются превратить трехсторонние переговоры в многосторонний формат с участием ЕС и НАТО.