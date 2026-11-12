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Лавров раскрыл, кто может повлиять на Путина после переговоров в Абу-Даби

09:13 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Лавров раскрыл, кто может повлиять на Путина после переговоров в Абу-Даби Фото: Сергей Лавров, глава МИД РФ (Getty Images)
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Специальные представители президента США Дональда Трампа могут повлиять на позицию российского диктатора Владимира Путина после завершения мирных переговоров в Абу-Даби.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".

Глава МИД РФ заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, мол, "играет в какие-то собственные игры". При этом он положительно оценил готовность украинской делегации к предметной работе во время переговоров в Абу-Даби.

Также Лавров высказался в поддержку трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и России, назвав его "наиболее оправданным". Он пояснил, что дальнейшую переговорную позицию Москвы будут определять после получения отчетов от участников встреч и американской стороны.

Кроме того, глава российского МИД заверил, что Кремль не намерен отступать от ранее намеченного курса. По его словам, Россия и впредь будет действовать для "достижения целей специальной военной операции", которые Путин озвучил в июне 2024 года.

"Посмотрим, что расскажет Мединский со своей делегацией по возвращении... Я исхожу из того, что действительно объявлено о поездке американских переговорщиков в Москву, чтобы провести брифинг для президента Путина. Он также регулярно получает такие отчеты от делегаций Мединского. И на основании того, что он услышит от американцев, будет определять наши дальнейшие линии. Но эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись", - заявил Лавров.

По словам главы МИД РФ, Москва намерена придерживаться курса на достижение целей "специальной военной операции", сформулированных Путиным в июне 2024 года.

Кстати, ранее Лавров заявил, что у РФ есть собственный план по новой "архитектуре безопасности" в Евразии.

Также РБК-Украина писало, что в Кремле отвергли предложения Европы по прекращению огня в Украине.

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