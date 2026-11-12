Лавров раскрыл, кто может повлиять на Путина после переговоров в Абу-Даби
Специальные представители президента США Дональда Трампа могут повлиять на позицию российского диктатора Владимира Путина после завершения мирных переговоров в Абу-Даби.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Вести".
Глава МИД РФ заявил, что украинский президент Владимир Зеленский, мол, "играет в какие-то собственные игры". При этом он положительно оценил готовность украинской делегации к предметной работе во время переговоров в Абу-Даби.
Также Лавров высказался в поддержку трехстороннего формата переговоров с участием Украины, США и России, назвав его "наиболее оправданным". Он пояснил, что дальнейшую переговорную позицию Москвы будут определять после получения отчетов от участников встреч и американской стороны.
Кроме того, глава российского МИД заверил, что Кремль не намерен отступать от ранее намеченного курса. По его словам, Россия и впредь будет действовать для "достижения целей специальной военной операции", которые Путин озвучил в июне 2024 года.
"Посмотрим, что расскажет Мединский со своей делегацией по возвращении... Я исхожу из того, что действительно объявлено о поездке американских переговорщиков в Москву, чтобы провести брифинг для президента Путина. Он также регулярно получает такие отчеты от делегаций Мединского. И на основании того, что он услышит от американцев, будет определять наши дальнейшие линии. Но эта линия будет выстроена таким образом, чтобы достигать целей специальной военной операции, которые были сформулированы президентом в июне 2024 года и никогда с тех пор не менялись", - заявил Лавров.
По словам главы МИД РФ, Москва намерена придерживаться курса на достижение целей "специальной военной операции", сформулированных Путиным в июне 2024 года.
Кстати, ранее Лавров заявил, что у РФ есть собственный план по новой "архитектуре безопасности" в Евразии.
Также РБК-Украина писало, что в Кремле отвергли предложения Европы по прекращению огня в Украине.