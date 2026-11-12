ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водитель

08:44 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водитель Фото: Россия ударила по складам под Броварами (t.me/Igor_Sapozhko)
Додати як бажане джерело в Google

Российские войска ночью 12 ноября атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. Под Броварами под удар попали склады и грузовой автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской ОВА и Telegram мэра Броваров Игоря Сапожко.

В Обуховском районе повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения предприятия. Возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В момент атаки на предприятии находились работники. После оглашения воздушной тревоги все покинули территорию. Обошлось без пострадавших.

В то же время мэр Броваров сообщил, что в результате вражеской ракетной атаки произошло возгорание грузового автомобиля с бытовой химией возле складских помещений на ул. Объездной.

РФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водительРФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водительРФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водительРФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водительРФ ударила по складам под Броварами: сгорела фура, пострадал водитель

Фото: последствия удара РФ по фуре под Броварами (t.me/Igor_Sapozhko)

Водитель 1972 г.р. получил значительные травмы головы, поражение глаза, руки и бедра. В состоянии средней тяжести он находится в больнице, предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 12 ноябряроссийские войска атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами, а также ударными беспилотниками разных типов.

А утром дрон попал в девятиэтажку в Киеве. На месте возник пожар, есть существенные разрушения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Бровары Война в Украине
Новости
Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби
Мерц может провести разговор с Путиным после переговоров в Абу-Даби
Аналитика
Налог на посылки: когда к цене на AliExpress и Temu добавят 20% и почему старт отложили
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Налог на посылки: когда к цене на AliExpress и Temu добавят 20% и почему старт отложили