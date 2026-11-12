ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Кладбища под наблюдением ФСБ: что скрывает Кремль о погибших на войне в Украине

10:27 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Елена Чупровская
Кладбища под наблюдением ФСБ: что скрывает Кремль о погибших на войне в Украине Фото: РФ теряет военных на войне против Украины, но скрывает потери (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фото надгробий солдат, погибших в Украине. Кремль все жестче скрывает подлинные потери войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В сентябре суд в Ярославле приговорил мужчину среднего возраста к 14 годам колонии. Он фотографировал надгробия российских военных, погибших на войне в Украине.

Кремль упорно молчит о реальных потерях на поле боя. Потому независимые журналисты и активисты по фото могил считают погибших сами. По данным издания, их цифры значительно больше тех, которые Москва готова признать.

"Все больше могил - это, вероятно, то, что очень беспокоит власть, ведь это напоминает ей о провале путинской войны. Погибло слишком много людей", - заявил Ян Берендс из немецкого Центра современной истории имени Лейбница.

В последние месяцы российские власти предупреждают, что за фото военных могил могут дать пожизненное заключение. Кладбище патрулирует Федеральная служба безопасности. С лета по всей России арестовали уже несколько десятков человек, отмечают журналисты.

Официальное обвинение в таких закрытых процессах - государственная измена, а именно "сотрудничество с украинскими спецслужбами".

Сколько россиян погибло на войне

Независимое издание "Медиазона" вместе с российской службой BBC ведет базу данных Russia 200. В ней собраны имена почти 283 тысячи погибших солдат и подробности обстоятельств их смерти.

"Медиазона" опирается на открытые источники - публикации в соцсетях и сообщения местных медиа. Но ресурсов, чтобы документировать каждого погибшего на фронте, у издания нет.

Другие организации называют гораздо большие цифры. По данным Министерства иностранных дел Великобритании и нидерландской разведки, Россия потеряла более полумиллиона солдат. Президент Украины Владимир Зеленский в июле заявил, что в войне на Украине погибли уже 700 тысяч россиян.

Даже самые скромные оценки потерь России значительно превышают потери СССР в Афганистане. Эта война продолжалась почти десять лет, начиная с 1979 года. Как пишут СМИ, Кремль и тогда пытался скрыть истинную цену войны.

"Нельзя было никак обозначить могилу так, чтобы было понятно: человек погиб на войне. Некоторых родственников даже заставляли проводить похороны ночью, чтобы не привлекать внимания", - рассказывает Джефф Джонс, профессор истории Университета Северной Каролины.

Родственникам погибших в Афганистане запрещали указывать на надгробиях место гибели. Позже им разрешили писать "героически погибший во время исполнения международного долга", но слова "погиб в Афганистане" так и остались под запретом.

Как Кремль скрывает цифры потерь

В сентябре 2022 года, через полгода после начала полномасштабного вторжения, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 5937 погибших росскийских солдатах. С тех пор официальных сообщений о потерях практически не было.

Когда "специальная военная операция" (так в РФ официально называют войну против Украины) превратилась в затяжной конфликт, Москва усилила сокрытие цифр. Она перекрывала каждый новый канал, которым пользовались документирующие потери.

В апреле 2024 года официальный представитель Кремля напомнил журналистам, что информация о потерях является "государственной тайной". Уведомление о них, по его словам, остается "исключительной прерогативой Министерства обороны".

Позже в том же году Росстат, официальный статистический орган России, закрыл доступ к данным о чрезмерной смертности в стране. Эти данные были открыты с 1990-х годов.

Напомним, 1 ноября российская армия за сутки потеряла 2500 военных.

По данным Генерального штаба ВСУ, это самый большой суточный показатель с начала полномасштабного вторжения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина Война в Украине
Новости
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone