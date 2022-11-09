Возвращения уже не будет: эксперты оценили заявление РФ по Херсонской области

Заявление российского командования о выходе оккупационных войск с правобережной части Херсонской области означает, что противник понял, что никакого возвращения на эти территории не будет.

По его словам, россияне наконец-то поняли то, что было понятно еще в июле.

"Правобережная часть Херсонской области летом стала для российской группировки площадкой, на которой уничтожалось большое количество их личного состава и техники. Они приняли решение убегать, понимая, что, как говорят российские эксперты и пропагандисты, что это может быть подготовка к большому возвращению, - нет, никакого возвращения не будет. Ресурса нет, он весь нивелирован, поэтому они будут бежать на левый берег, чтобы формировать там оборону", - отметил Коваленко.

В то же время, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, заявления министра обороны России Сергея Шойгу и генерала Сергея Суровикина о выводе войск не является благоприятным для сил обороны Украины.

"Если помните, генерал Буданов, руководитель украинской разведки говорил, что мы до конца ноября освободим Херсон. Было немало скептиков по поводу того, какими силами и средствами, потому что россияне стянули туда 32 000 военных. Но решение принято, причем в этом контексте решение не совсем хорошо для украинских Сил обороны, потому что, конечно, нам было бы гораздо лучше методично перемолоть те же 32 000 российских военных", - отметил он.

Он также подчеркнул, что на правобережной части находятся самые элитные части и подразделения оккупационной армии. Но на этот раз у противника сработала военная логика, и он по меньшей мере сможет сохранить значительную часть своих сил и средств.