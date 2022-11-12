РФ полностью уничтожила всю энергосистему Херсона, - ДТЭК

Российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире Суспильного.

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожден Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то чтобы графиков, там вообще нет электроэнергии", - сказал чиновник.

При этом Сахарук объяснил, что после деоккупации Киевской области возобновление энергосистемы заняло 30 дней.

По его словам, ожидается, что столько же будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонской области.