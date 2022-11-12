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РФ полностью уничтожила всю энергосистему Херсона, - ДТЭК

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Суббота 12 ноября 2022 01:07
РФ полностью уничтожила всю энергосистему Херсона, - ДТЭК Фото: РФ полностью уничтожила всю энергосистему Херсона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире Суспильного.

"Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожден Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не то чтобы графиков, там вообще нет электроэнергии", - сказал чиновник.

При этом Сахарук объяснил, что после деоккупации Киевской области возобновление энергосистемы заняло 30 дней.

По его словам, ожидается, что столько же будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонской области.

Напомним, в ДТЭК рассказали, что готовы направить в освобожденную от оккупантов Херсонскую область дополнительные аварийно-восстанавливаемые бригады со всей необходимой спецтехникой.

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