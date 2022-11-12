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В освобожденный Херсон вернули украинское телевидение и радио

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Украина, Суббота 12 ноября 2022 13:53
В освобожденный Херсон вернули украинское телевидение и радио Фото: в Херсон вернули украинское телевидение и радио (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Херсоне возобновилась трансляция украинского телевидения. Сейчас на 31 канале в цифровом формате Т2 жителям освобожденного Херсона и близлежащих населенных пунктов доступен один из украинских каналов, ведущий трансляцию единого новостного марафона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи .

Как отметили в пресс-службе, возобновить трансляцию удалось благодаря новым мощным передатчикам, предоставившим Концерну радиовещания, радиосвязь и телевидения польские коллеги - Компания Emitel SA. Специалисты Концерна за несколько дней до освобождения правобережья Херсонской области установили передатчик мощностью 4 кВт в Николаевской области неподалеку от тогдашней линии разграничения.

Чтобы смотреть украинское телевидение, жителям Херсонской области следует провести поиск каналов в формате Т2 на собственных телевизорах, направив антенну в сторону Николаевской области.

Также в Концерне сообщили, что жители Херсонской области могут слушать в FM-диапазоне первый канал украинского радио на частоте 92,0 МГц. Мощности сигнала достаточно для того, чтобы принять его даже в отдельных районах пока еще оккупированной части Херсонской области.

"Сейчас ведем трансляцию только одного канала украинского телевидения и радио, поскольку для нас первоочередной задачей было максимально оперативно обеспечить украинцев доступом к информации", - отметил технический директор Концерна Сергей Семерей.

Напомним, украинские военные вошли в Херсон 11 ноября. Город был оккупирован российскими войсками со 2 марта 2022 года.

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