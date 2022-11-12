В Херсоне вводят комендантский час: сколько будет длиться

В освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"Комендантский час продлится с 17:00 до 8:00. В это время местным жителям запрещено находиться на улицах и других общественных местах", – заявил Янушевич.

Ранее мы писали, что в Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, Россия полностью уничтожила всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.

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