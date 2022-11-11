В сети появилось фото с ВСУ в Херсоне, - местные СМИ

Жители Херсона сообщают, что ВСУ зашли в город. Защитников увидели в Шуменском микрорайоне Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Мост".

Фото: в Херсоне жители выходят на улицы, чтобы встретить ВСУ (most.ks.ua)

Жители Херсона начали выходить на улицы с украинской символикой. В частности, государственные флаги уже разместили на центральной площади Свободы.

"Локация легко узнаваема - это перекресток улиц Лавренева и Ивана Богуна в Шуменском микрорайоне", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что местные жители встречают украинских воинов.

Напомним, сегодня украинские защитники сообщили об освобождении сел Белозерка и Клапая в Херсонской области.

В то же время Минобороны РФ заявляет, что якобы российские войска полностью вышли из Херсона.

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