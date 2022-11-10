ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на Херсонском направлении, - Залужный

Украинские военные на Херсонском направлении с 1 октября отбили у оккупантов территорий площадью до 1381 кв км. В общей сложности уже освобожден 41 населенный пункт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"На Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом", - написал Залужный.

По его словам, только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории.

"На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли - 157 кв км", - отметил Залужный.

Освобождение Херсонской области

Напомним, вчера российское высшее командование заявило о так называемом "отходе" с правого берега Днепра в Херсонской области на левый.

На это отреагировали украинские власти. Так, президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что "никто просто так никогда не отходит", и подчеркнул, что враг не собирается сдавать позиции без боя, поэтому ВСУ на юге продвигаются осторожно, чтобы контрнаступление шло с наименьшими потерями.

Хотя в Генштабе пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о так называемом "уходе" оккупантов из Херсона, в США уже заявили, что увидели признаки отступления россиян.

Тем временем британская разведка уже назвала причины отступления российских войск из Херсона. Там считают, что уход был вызван неспособностью поддерживать силы на западном берегу Днепра под ударами ВСУ.

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