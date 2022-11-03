Украинские военные могут освободить Херсон, - министр обороны США
Вооруженные силы Украины могут вернуть Херсон под свой контроль, поскольку работают эффективно и методично.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина, которое приводит издание The Guardian.
"Я верю, что у них есть возможность это сделать. И главное, украинцы верят, что у них есть для этого возможности", – заявил министр.
По его словам, Украина имеет возможность вернуть Херсон, поскольку их работа является методичной и эффективной. Об этом он заявил в тот же день, когда российские коллаборанты в Херсоне допустили, что военные РФ могут выйти с левого берега Днепра.
Напомним, что сегодня со здания Херсонской ОГА исчез российский флаг.
Как сообщалось, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она находится в захваченном Скадовске.
Напомним, что россияне силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.
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