Стало известно, когда в освобожденный Херсон начнут доставлять пенсии

Пенсии в Херсоне начнут выплачивать уже на следующей неделе. Выплаты будут проводиться в мобильных пунктах и в стационарном отделении Укрпочты в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.