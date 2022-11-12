Глава Минобороны Британии о бегстве оккупантов из Херсона: еще один стратегический провал РФ

Бегство оккупационных войск из Херсона стало еще одним стратегическим провалом России. Развязав войну, Кремль только получил унижение и изоляцию.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны в Twitter.

"Анонсированный Россией выход из Херсона стал очередным стратегическим провалом для них. В феврале Россия не смогла захватить ни одну из своих больших целей, кроме Херсона", - отметил Уоллес.

Он считает, что россияне должны задаться вопросом, почему руководство их страны развязало войну. Министр подчеркнул, что российская армия потеряла много военных в Украине, а Кремль только получил международную изоляцию и унижение.

"Украина и дальше будет давить, а Великобритания и международное сообщество продолжат поддерживать их. В то время как мы приветствуем отступление (оккупантов из Херсона, - ред.), никто не будет недооценивать продолжающуюся угрозу, которую представляет Российская Федерация", - добавил Уоллес.