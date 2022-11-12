Когда в Херсоне возобновят мобильную связь: ответ операторов

Украинские мобильные операторы смогут восстановить связь в Херсоне после разрешения военных. Это произойдет, когда в освобожденном городе проведут стабилизационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы Vodafone и Kyivstar .

Компания Vodafone отметила, что инженеры уже готовятся восстановить мобильную связь на деоккупированных территориях Херсонской области. Также для пользователей готовятся новые SIM-карты.

"Как только будет получено разрешение на проведение ремонтных работ, мы сделаем все возможное, чтобы херсонцы и жители деоккупированных сел и городов снова были на связи с родными", - говорится в сообщении.

Кроме того, в комментариях Vodafone отметил, что пока неизвестно, что будет с номерами находившихся в оккупации украинцев.

Мобильный оператор Kyivstar тоже отмечает, что при первой возможности специалисты возобновят связь в Херсоне. Однако нужно дождаться разрешения ВСУ.

Фото: в Херсоне после разрешения ВСУ возобновят мобильную связь

(скриншот facebook.com/kyivstar)

В то же время глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что для возобновления связи в Херсоне необходимы день-два, поскольку вышки мобильных операторов разрушены.

По его словам, оккупанты повредили более 1,5 км высоковольтных линий, питавших город. Однако в Херсон собираются завезти генераторы.

"Будут привезены в ближайшее время генераторы, которые мы сможем подключить для водоснабжения и водоотведения", - сказал он.