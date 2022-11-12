Когда в Херсоне возобновят мобильную связь: ответ операторов
Украинские мобильные операторы смогут восстановить связь в Херсоне после разрешения военных. Это произойдет, когда в освобожденном городе проведут стабилизационные мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницы Vodafone и Kyivstar.
Компания Vodafone отметила, что инженеры уже готовятся восстановить мобильную связь на деоккупированных территориях Херсонской области. Также для пользователей готовятся новые SIM-карты.
"Как только будет получено разрешение на проведение ремонтных работ, мы сделаем все возможное, чтобы херсонцы и жители деоккупированных сел и городов снова были на связи с родными", - говорится в сообщении.
Кроме того, в комментариях Vodafone отметил, что пока неизвестно, что будет с номерами находившихся в оккупации украинцев.
Мобильный оператор Kyivstar тоже отмечает, что при первой возможности специалисты возобновят связь в Херсоне. Однако нужно дождаться разрешения ВСУ.
Фото: в Херсоне после разрешения ВСУ возобновят мобильную связь
(скриншот facebook.com/kyivstar)
В то же время глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в эфире телемарафона заявил, что для возобновления связи в Херсоне необходимы день-два, поскольку вышки мобильных операторов разрушены.
По его словам, оккупанты повредили более 1,5 км высоковольтных линий, питавших город. Однако в Херсон собираются завезти генераторы.
"Будут привезены в ближайшее время генераторы, которые мы сможем подключить для водоснабжения и водоотведения", - сказал он.
Напомним, вчера стало известно, что украинские военные вошли в Херсон и постепенно берут город под контроль.
В то же время Генштаб ВСУ отмечает, что в освобожденных населенных пунктах Херсонской области проходят стабилизационные мероприятия.
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