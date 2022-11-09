Оккупанты подорвали все мосты на правобережье Херсона, - Хлань

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на брифинге .

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Милово. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части", - рассказал он.

При этом он отметил, что оккупанты усилили позиции в селах на подступах к Каховской ГЭС. Также есть информация, что россияне усилили фортификационные сооружения в Приднепровском – это поворот с Бериславской трассы на Снегиревку.

Хлань объяснил, что такими действиями оккупанты хотят обеспечить отход своих частей с линии фронта.

"То есть можно говорить, что под натиском наших Вооруженных сил оккупанты готовятся и делают все возможное, чтобы это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело как плановое отступление от линии фронта", - добавил он.