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Оккупанты подорвали все мосты на правобережье Херсона, - Хлань

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Херсон, Среда 09 ноября 2022 14:59
Оккупанты подорвали все мосты на правобережье Херсона, - Хлань Фото: оккупанты подорвали все мосты на правобережье Херсона (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области. Таким образом, противник хочет притормозить наступление ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя на брифинге.

"Оккупанты взорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они взорвали мост на выезде из Снегиревки в сторону Херсона через канал, взорвали мост в Новокаирах, взорвали мост в Милово. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части", - рассказал он.

При этом он отметил, что оккупанты усилили позиции в селах на подступах к Каховской ГЭС. Также есть информация, что россияне усилили фортификационные сооружения в Приднепровском – это поворот с Бериславской трассы на Снегиревку.

Хлань объяснил, что такими действиями оккупанты хотят обеспечить отход своих частей с линии фронта.

"То есть можно говорить, что под натиском наших Вооруженных сил оккупанты готовятся и делают все возможное, чтобы это был не абсолютный провал фронта, а чтобы это выглядело как плановое отступление от линии фронта", - добавил он.

Напомним, сегодня днем стало известно, что во временно оккупированной части Херсонской области взорван Дарьевский мост через реку Ингулец.

Также сообщалось о подрыве переправы через канал возле Снигиревки в сторону Херсона.

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