ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсон вернулись украинские военные администрации

Новина українською →
Суббота 12 ноября 2022 17:19
В Херсон вернулись украинские военные администрации Фото: в Херсон вернулись украинские военные администрации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Господин президент (Владимир Зеленский, президент Украины, - ред.), согласно вашему поручению докладываем, что в город Херсон прибыли и приступили к исполнению обязанностей ВА Херсонской области, ВА Херсона, ВА Херсонского района", - заявил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Янушевич добавил, что в Херсоне также приступили к исполнению обязанностей Нацполиция и СБУ. Между тем ГСЧС проводит мероприятия по разминированию города.

"Занимаемся соответствующим возвращением города в обычную жизнедеятельность", - отметил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, Россия полностью уничтожила всю энергетическую систему Херсона. Ее намерены восстановить в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше