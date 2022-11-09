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Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки

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Снегиревка, Среда 09 ноября 2022 14:03
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки Фото: эксперт объяснил важность освобождения Снегиревки (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Освобождение Снигиревки Николаевской области важно для наших военных. Ведь выход на этот плацдарм открывает ВСУ движение в сторону Херсона.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Почему Снегиревка важна?

"Снегиревка важна, потому что это укрепленный район, где российские войска давно закрепились", - подчеркнул Мусиенко.

Эксперт напомнил, у оккупантов был еще один такой район - Давидов Брид, но наши войска его освободили раньше.

"Это привело к тому, что фронт фактически треснул, россияне были вынуждены отступать с серьезными потерями и мы смогли подойти поближе в районе Берислава. Так же важна и Снигиревка с точки зрения плацдарма, где войска РФ занимают укрепленные позиции", - объясняет Мусиенко.

Путь в Херсон

По словам эксперта, освобождение Снигиревки и выход на этот плацдарм важно для всей дальнейшей линии фронта северо-западнее Херсона.

Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки

"В этом ее важность, а украинские войска готовили соответствующие действия для того, чтобы выбить оккупантов из этого плацдарма, чтобы иметь возможность их отодвинуть, и они были лишены укрепленного района в этой местности, что обычно открывает движение непосредственно в Херсон", - говорит Мусиенко.

По поводу сообщений оккупантов об их якобы "уходе", эксперт отмечает, не стоит придавать этому значения.

"Продолжаются боевые действия. Думаю, скоро у нас будет больше информации и она будет обнародована, а перспективы и шансы у нас хорошие", - подытожил Мусиенко.

Отметим, что Снигиревка является городом Николаевской области, впрочем, само расстояние между Снигиревкой и Херсоном составляет около 50 км, а путями - 54 км.

Несмотря на это, Снигиревка остается стратегически важным населенным пунктом на пути в Херсон и украинские военные объяснили почему.

"Линия фронта на юге достаточно мощная. Она и в длину и в плоскость масштабная. Снегиревка довольно далеко от Херсона, это вообще Николаевская область. Но это стратегически важное направление. Речь идет о расположении сил с учетом ландшафта. Это и поднятие в гору и высоты. , там действительно бои идут, но мы продолжаем работу. Мы истощаем запасы врага и его резервы", - объяснила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Стоит добавить, что Снегиревка расположена на востоке Николаевской области вблизи административной границы с Херсонской областью. Через город проходит региональная трасса Т1505, являющаяся логистической артерией оккупантов.

Что происходит в Снегиревке

Официальных комментариев по поводу последних событий в Снегиревке пока нет. Украинские СМИ распространяют информацию о том, что сейчас там ведутся тяжелые бои. По понятным причинам военное командование пока не афиширует ситуацию.

При этом сетью уже распространяются кадры и информация о массовых подрывах мостов на юге, которые находятся в тылу оккупантов.

А именно Дарьевский мост через реку Ингулец, Тягинский пешеходный и мост через канал при въезде в Снегиревку со стороны Херсона.

Коллаборанты и российские паблики уже начали разносить информацию о том, что украинские подразделения якобы уже "зашли на северную окраину города и сумели там закрепиться", а также анонсируют так называемое начало "боев за Херсон".

Напомним, еще в октябре глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о бегстве офицерского состава из города Снигиревка.

Подробнее о перспективах освобождения оккупированного юга читайте в нашем материале "Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года ".

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Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
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