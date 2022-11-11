ВСУ зашли еще в четыре села на юге: актуальная карта боевых действий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту войны Deepstatemap .

Согласно данным карты, наши защитники зашли в село Чайкино Дарьевской сельской общины Херсонского района, а также в села Высокое и Львовские Отрубы в Бериславском районе.

К тому же, под контроль ВСУ перешло село Клапая в Чернобаевской сельской общине Херсонской области.

Напомним, Генштаб официально подтвердил освобождение 12 населенных пунктов в Херсонской области. А в Минобороны РФ заявили о завершении перекидывания войск на левый берег Днепра в Херсонскую область. К тому же, в сети появилось фото с украинскими военными в Херсоне.

Также отметим, что украинские военные деоккупировали город Снигиревка Николаевской области и еще ряд населенных пунктов на юге. Но глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что область еще не полностью освобождена от захватчиков.

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