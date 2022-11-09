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Бегут из Херсона? Командование РФ решило отвести войска на левый берег

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Среда 09 ноября 2022 17:17
Бегут из Херсона? Командование РФ решило отвести войска на левый берег Фото: Сергей Суворкин (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

Российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг нового командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.

"Наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр... по левому ее берегу", - сказал он.

Суворкин заявил, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, но оно поможет сохранить боеспособность группировки войск.

По его словам, маневр оккупационных войск будет осуществлен в ближайшие сроки, и соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Министр обороны Сергей согласился с предложением организовать оборону по рубежу реки Днепр.

"Приступайте к отводу войск", - сказал он.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что Херсон обороняют от 30 до 50 тысяч россиян, и украинским войскам потребуется время, чтобы отбить его.

Также сообщалось, что оккупанты подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

Ранее РБК-Украина анализировало, готова ли Россия покинуть Херсон и что происходит на фронтах в Донецкой области.

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