Разрушение Антоновского моста в Херсоне выгодно российским войскам, чтобы обезопасить себя от неожиданных ударов ВСУ. Однако для украинских защитников мост не имеет военной ценности.

По его словам, украинские защитники должны были взорвать Антоновский мост еще 24 февраля, поскольку он выгоден для дальнейшего продвижения на Херсон. Однако есть несколько причин, по которым ВСУ этого не сделали.

"Антоновский мост для украинской армии не имеет никакого значения, потому что переправляться через Днепр в ближайшее время никто не будет. Есть участки фронта в Запорожской области и, когда будет широкомасштабное наступление, не сегодня-завтра, а, скажем так весной, тогда может и к лучшему идти по суше именно через Запорожскую область", - сказал Жирохов.

Он добавил, что Антоновский мост сейчас абсолютно не имеет никакой военной ценности. К тому же непонятно, какая ситуация с дамбой Каховской ГЭС. Но там возникает вопрос не с военной точки зрения, а c экологической безопасности. Если дамба будет взорвана, будет затоплена некоторая часть территорий на левой стороне Днепра, но как транспортная артерия она тоже не имеет никакого военного значения.

"Россиянам выгодно разрушение Антоновского моста, чтобы обезопасить себя от неожиданных ударов, поэтому это сугубо такая оборонная мера, которую мы должны ,skb сделать в феврале. Но имеем то, что имеем", - добавил эксперт.