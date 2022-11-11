Наш. Зеленский сделал заявление о Херсоне и опубликовал видео
Президент Украины опубликовал видео из Херсона и прокомментировал вход украинских военных в областной центр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Наши. Наш. Херсон.", - говорится в сообщении президента Украины.
Обновлено (19:42)
В видеообращении Зеленский отметил, что сегодня исторический день для Украины.
"Мы возвращаем Херсон. На сегодняшний день наши защитники – на подступах к городу. Но специальные подразделения уже находятся в городе.
Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается – и Украина всегда возвращает свое", - отметил президент Украины.
По его словам, даже когда город еще не полностью очищен от враждебного присутствия, сами херсонцы уже убирают с улиц и зданий русскую символику и любые следы пребывания войск РФ в Херсоне.
"Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения. Украина придет ко всем своим людям", - добавил глава государства.
Напомним, что украинские военные уже заходят в Херсон. Отметим, что город был оккупирован со 2 марта 2022 года.
Кроме того, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Херсон вошли специальные подразделения.
Тем временем украинская разведка призывает захватчиков, которых российское командование бросило в Херсоне, сдаваться в плен. А те, кто будет сопротивляться, будут уничтожены.
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