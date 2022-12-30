Массированная ракетная атака и новое правительство Израиля: новости за 29 декабря

Война России против Украины: последние новости

В городе Джанкой на севере оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. В сети сообщают о работе российской ПВО.

Украинские военные каждый день отбивают до 20 атак российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Украинские военные за неделю продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

В российском Энгельсе, рядом с аэродромом стратегической авиации РФ, прозвучали взрывы. Предварительно сработала ПВО.

Россия держит возле северной границы Украины, в том числе и на территории Беларуси, около 22 тысяч своих военных. Это почти вдвое меньше, чем перед полномасштабным вторжением в феврале.

Российские войска в четверг, 29 декабря, вновь обстреляли Херсон. Вражеская ракета попала в областной кардиологический диспансер, вследствие чего пострадали два человека.

Четыре ракетных удара по Константиновке Донецкой области нанесли 29 декабря россияне. По предварительной информации, есть один раненый.

Россия достигла с Ираном предварительных договоренностей о поставках баллистических ракет, но Тегеран все еще не передает их из-за возможных последствий такого шага.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в США просил у американского коллеги Джо Байдена, чтобы в Украину начали поставлять современные танки и самолеты. Но позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась.

Массированная ракетная атака: что известно

Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару по территории Украины. Враг запускал свои ракеты с ряда позиций, среди которых Ростовская область, Каспийское море и другие.

Во время массированного обстрела Украины 29 декабря силы ПВО уничтожили 70% ракет, летевших над Львовской областью. Ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры.

После сегодняшней массированной ракетной атаки на объекты энергетики работы по восстановлению мощности могут занять не так уж много времени. Прежде всего речь не идет о неделях.

Подразделение противовоздушной обороны сбили 21 российскую ракету над Одесской областью 29 декабря.

В ходе массированной ракетной атаки россиян в четверг, 29 декабря, над Киевом силы противовоздушной обороны уничтожили 16 ракет.

Вследствие ракетной атаки на Киев в четверг, 29 декабря, в Дарницком районе пострадали гражданские.

Во время массированной атаки РФ на Украину в четверг, 29 декабря, одна из ракет попала в дом в одном из сел Ивано-Франковской области.

В Харьковской области зафиксированы "прилеты" по критической инфраструктуре. Вследствие атаки есть жертвы.

По состоянию на вечер 29 декабря в "Укрзализныце" почти преодолели последствия утренних ударов, однако с задержкой более 30 минут следуют шесть рейсов.

Российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине. Но уровень атак может быть не таким и мощным как раньше, из-за сокращения запасов врага.

Нетаньяху официально стал премьером Израиля

Биньямин Нетаньяху официально стал премьер-министром Израиля на шестой срок. Нетаньяху принял присягу и вступил на свой шестой срок в должности премьера.

Его предшественник Яир Лапид покинул пленум, не пожимая ему руки. Остальные новые министры сейчас поочередно принимают присягу. Нетаньяху поставил три главных приоритета для своего нового правительства: прекращение ядерной программы Ирана, развитие государственной инфраструктуры - с акцентом на сочетании так называемой периферии с центром страны, восстановление внутренней безопасности и управления в Израиле.

Италия готова стать гарантом мирного соглашения по Украине

Италия готова выступить гарантом мирного соглашения по Украине. В связи с этим премьер страны готовит визит в Киев в феврале 2023 года.

"Италия готова гарантировать мирный процесс. Именно поэтому я планирую поехать в Киев до конца февраля. Потому что я считаю, что 24 февраля - это год после начала полномасштабной войны в Украине, - это дата, к которой, по моему мнению, могут быть сделаны некоторые инициативы", - заявила Мелони.

В СМИ рассказали, как ВСУ готовили прорыв в Харьковской и Херсонской областях

Планирование контрнаступления на юге проходило в условиях военных игр с американскими и британскими коллегами с июля. В то же время, прорыв в Харьковской области, который стал шоком для России, планировался с помощью 3D-карты.

В конце августа командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский встретился на востоке со своими главными помощниками, а также ключевыми командирами бригады. В оперативной комнате лежала напечатанная на 3D-принтере карта, на которой была изображена оккупированная россиянами часть Харьковской области.

Командиры проходили маршруты запланированного штурма на карте, обсуждали координацию, непредсказуемые обстоятельства и самые плохие сценарии, используя при этом лазерные указки для освещения проблемных мест. Как отметил Сырский, это была очень кропотливая работа.

По-зимнему будет не везде. Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается временная облачность вперемешку с дождем и снегом. Но осадки стоит ждать лишь в нескольких регионах, на большей части территории сухо.

Ночью в Закарпатье и в Карпатах, днем в западных и Житомирской областях местами небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении. Ветер – юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла, на северо-востоке страны 0-5° тепла.