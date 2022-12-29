Ракетные удары по Украине. Буданов спрогнозировал, какими будут дальнейшие атаки врага

Российские войска, вероятно, продолжат бить ракетами по Украине. Но уровень атак может быть не таким и мощным как раньше, из-за сокращения запасов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

По его словам, удары по энергетической инфраструктуре, вероятно, будут продолжены. Впрочем, Буданов предположил, что "Россия не сможет выдержать уровень атак из-за сокращения ракетных запасов и неспособности своей промышленности пополнить их".

Несмотря на то, что Иран предоставил россиянам беспилотники, которые используются при атаке противника, руководитель разведки говорит, что пока Тегеран отказывается поставлять ракеты Москве.

Поскольку иранская сторона отдает себе отчет, что западные страны, вероятно, введут соответствующие ограничения против Тегерана, который уже находится под разрушительными санкциями из-за его ядерной программы.

Напомним, сегодня утром Украина оказалась под очередным массированным ударом россиян, которые уже несколько месяцев пытаются разрушить нашу энергоинфраструктуру. Вражеские войска выпустили по стране 69 ракет. Впрочем, Силы обороны Украины сбили 54 из них.

По данным Генштаба, оккупанты били ракетами с воздушного и морского базирования, с ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны.

Добавим, что в Минэнерго уже рассказали о последствиях обстрелов.

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