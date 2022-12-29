Почему Иран не передает ракеты России: в разведке назвали причину

Россия достигла с Ираном предварительных договоренностей о поставках баллистических ракет, но Тегеран все еще не передает их из-за возможных последствий такого шага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что иранские баллистические ракеты являются очень желанным оружием для российского диктатора Владимира Путина, но пока он все еще не может его получить.

"Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая чем это для иранского режима может угрожать", - отметил Юсов.